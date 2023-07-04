БСК направит 3,3 млрд рублей на дивиденды за 2022 год

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Акционеры АО "Башкирская содовая компания" на годовом собрании 30 июня утвердили решение о выплате дивидендов по итогам 2022 года из расчета 1 988,1 рубля на акцию, говорится в материалах БСК.

На дивидендные выплаты будет направлено 3,294 млрд рублей, оставшаяся часть прибыли останется в распоряжении общества.

По итогам 2021 года предприятие начислило 8,458 млрд рублей дивидендов (55,5% из чистой прибыли за 2021 год, которая составила 15,2 млрд рублей), оставшаяся часть прибыли осталась нераспределенной. Таким образом, дивидендный доход по результатам прошлого года сократится в 2,6 раза.

Финансовые результаты по РСБУ за 2022 год компания не раскрывала. Консолидированная чистая прибыль БСК и ее дочерних предприятий в минувшем году составила 6,667 млрд рублей.

"Башкирская содовая компания" - один из крупнейших в России производителей кальцинированной и пищевой соды, выпускает каустическую соду, поливинилхлорид, является единственным производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, производит кабельный пластикат, белые сажи, хлористый кальций, соляную кислоту, хлорпарафины, пленки ПВХ.

Уставный капитал АО составляет 165 664 800 рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 100 рублей каждая. Государство владеет 57,44% БСК (из них 11,72% - у Башкирии в доверительном управлении), Башкирия - 38,28%.