Башкирия получит 38% Башкирской содовой компании в собственность и будет управлять ею

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Башкирия будет управлять "Башкирской содовой компанией" (БСК), акции которой недавно поступили в собственность государства, сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

По его словам, Башкирия получит 38,3% акций из госпакета (95,7% - ИФ) во владение и еще 11,7% + акция - в управление. Таким образом, регион будет управлять контрольным пакетом БСК, при том, что собственником контроля в компании останется Российская Федерация.

"Как вы знаете, в соответствии с решением суда около 96% акций компании были переданы в собственность Российской Федерации. Важно обеспечить долгосрочную, эффективную работу компании и выпуск конкурентоспособной продукции, а это, конечно, чрезвычайно важно вообще всегда, но и сегодня в особенности, имею в виду, что это сохранение рабочих мест, обеспечение заработной платы людей", - сказал президент.

"Один из ключевых вопросов здесь - это грамотное управление предприятием. Решения на этот счет приняты. Прошу правительство передать 38,3% акций "Башкирской содовой компании" в собственность республики Башкортостан - собственно говоря, это то, что и было у Башкирии. Но кроме этого, ещё 11,7% плюс одна акция, как мы договаривались, в том числе и с руководством республики, прошу передать в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем правительства республики. И это значит, что республика сможет полноценно управлять этой компанией. При этом почти 57,7% акций останутся в федеральной собственности, и контрольный пакет будет находиться, как я уже сказал, под управлением республики", - отметил Путин.

"Кроме того, прошу заключить специальное соглашение между правительством Российской Федерации и правительством республики Башкортостан. В этом соглашении нужно определить конкретные планы и основные показатели работы "Башкирской содовой компании", включая объёмы производства и инвестиций. Нужно посмотреть, как компания будет управляться, а также предусмотреть механизмы контроля за использованием государственного имущества", - добавил он.

Путин также выразил надежду, что и руководство Башкирии "соответствующим образом отнесется к тем задачам, которые стоят перед этой компанией".

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил президента за решение по БСК.

"Долгие годы тема приватизации "Башсоды" была очень чувствительной для жителей, и сегодня мы очень благодарны за такое решение. Всю меру ответственности мы понимаем, понимаем роль и значение данного предприятия для экономики страны, для экономики республики, поэтому постараемся, чтобы предприятие развивалось и модернизировалось", - сказал глава республики.

Путин отметил, что ранее "контрольный пакет БСК "ушел" не по вине органов власти, а в связи с соответствующими решениями руководства республики". "Ничего плохого тут нет, когда идет приватизация. Но если уж она идет, то она должна отвечать целям этой приватизации, компания должна эффективно работать и соблюдать определенные правила поведения. Поэтому рассчитываю на то, что все это будет осуществляться в будущем, управляться она будет должным образом. Экономическая деятельность компании должна быть обеспечена. В том числе и ресурсы - об этом тоже надо подумать. Ресурсы чтобы были", - подчеркнул Путин.

4 декабря 2020 года Арбитражный суд Башкирии отменил приватизацию БСК. В пользу России были истребованы 95,72% обыкновенных именных акций компании из владения АО "Региональный фонд", АО "Башкирская химия" и ООО Торговый дом "Башкирская химия". До решения суда основными акционерами БСК были Башкирия (38,28% через АО "Региональный фонд") и АО "Башхим" (57,18%). В свою очередь, "Башхим" контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников. В марте решение о национализации компании поддержала апелляционная инстанция.

"Башхим" получил контрольный пакет БСК (57,18%), а Башкирия - блокирующий (38,28%) в 2013 году, когда в холдинг были объединены башкирские ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". До присоединения "Соды" к "Каустику" Башкирия владела 61,65% уставного капитала "Соды", "Башхим" - 34,82%. После реорганизации акции "Соды" были конвертированы в дополнительные акции "Каустика".

По данным республиканского правительства, история приватизации началась еще в 2007 году, фактически сделка осуществлялась в 2010-2013 годах. Поначалу предполагался "цивилизованный способ" приобретения пакета акций. Но, изучив материалы о приватизации БСК, власти региона пришли к выводу о "несправедливости сделки" и обратились с заявлением в прокуратуру и в Следственный комитет. Дело о приватизации компании насчитывает 56 томов. Правительство Башкирии предварительно оценивало ущерб от приватизации АО в 34 млрд рублей.