"Ингосстрах" сообщил о переименовании дочернего банка "Союз"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - "Ингосстрах" принял решение о переименовании дочернего банка "Союз" в "Ингосстрах банк" в рамках развития финансовой группы компаний, сообщил страховщик.

"Ингосстрах" продолжает развивать финансовые активы всей группы "Инго". Переименование банка - это логичный шаг для того, чтобы наши клиенты понимали, что под единым брендом "Ингосстраха" собраны различные предложения", - отметил через пресс-службу директор департамента прямых инвестиций "Ингосстраха" Алексей Илющенко.

Банк "Союз" получил свое имя в 2003 году после присоединения к нему трех банков: Автогазбанка, Сибрегионбанка и Народного банка сбережений и впервые с этого момента провел переименование. СПАО "Ингосстрах" владеет 95,85% кредитной организации. Уставный капитал банка составляет 5,2 млрд рублей.

Акционеры "Союза" одобрили его переименование в "Ингосстрах банк" в декабре 2022 года.

Сборы СК "Ингосстрах" в первом квартале 2023 года составили 39 млрд рублей. Доля компании по этому показателю оказалась на уровне 7,1%. Выплаты за период составили 17,3 млрд рублей.