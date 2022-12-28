Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Банк "Союз" переименуют в Ингосстрах банк

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры банка "Союз" на внеочередном собрании утвердили решение о его переименовании в Ингосстрах банк, следует из материалов компании.

Банк "Союз" был основан в 1993 году и до 1999 года назывался "Алина-Москва". Затем банк был переименован в "Ингосстрах-Союз". В 2003 году к банку были присоединены еще три кредитные организации: Автогазбанк, Сибрегионбанк и Народный банк сбережений. Объединенный банк стал называться "Союз". Его основным акционером является СК "Ингосстрах"(99,99% акций), говорится на сайте банка.

Банк "Союз" - универсальный банк, входящий в число 80 наиболее крупных российских кредитных организаций по капиталу. Он работает в шести федеральных округах России (корпоративный сегмент доминирует в Москве и Приволжском федеральном округе, тогда как география розничного бизнеса диверсифицирована). Основные направления его деятельности - кредитование юридических и физических лиц, факторинговые услуги, а также транзакционный бизнес (расчетно-кассовое обслуживание, выдача гарантий и продажа страховых продуктов).

Банк "Союз" по итогам 2021 года занял 64-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Банк Союз Ингосстрах Алина-Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Количество созданных в Москве компаний впервые за пять лет превысило число ликвидированных

Мастер-франчайзи сети Domino's Pizza допустил продажу российского бизнеса

ХКФ банк вышел из акционеров казахстанского Home Credit Bank

Акции Tesla находятся на рекордно перепроданном уровне

Акции Tesla находятся на рекордно перепроданном уровне

Суд приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока 2" до июля

Росрыболовство отказалось от идеи запретить экспорт красной икры и рыбы

Росрыболовство отказалось от идеи запретить экспорт красной икры и рыбы

Минэнерго РФ прогнозирует рост экспорта электроэнергии в Китай на 16% в 2022 году

Минэнерго РФ прогнозирует рост экспорта электроэнергии в Китай на 16% в 2022 году

В РФ с 7 января 2023 года повысят минимальные цены на водку, бренди и коньяк

В РФ с 7 января 2023 года повысят минимальные цены на водку, бренди и коньяк
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });