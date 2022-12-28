Банк "Союз" переименуют в Ингосстрах банк

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры банка "Союз" на внеочередном собрании утвердили решение о его переименовании в Ингосстрах банк, следует из материалов компании.

Банк "Союз" был основан в 1993 году и до 1999 года назывался "Алина-Москва". Затем банк был переименован в "Ингосстрах-Союз". В 2003 году к банку были присоединены еще три кредитные организации: Автогазбанк, Сибрегионбанк и Народный банк сбережений. Объединенный банк стал называться "Союз". Его основным акционером является СК "Ингосстрах"(99,99% акций), говорится на сайте банка.

Банк "Союз" - универсальный банк, входящий в число 80 наиболее крупных российских кредитных организаций по капиталу. Он работает в шести федеральных округах России (корпоративный сегмент доминирует в Москве и Приволжском федеральном округе, тогда как география розничного бизнеса диверсифицирована). Основные направления его деятельности - кредитование юридических и физических лиц, факторинговые услуги, а также транзакционный бизнес (расчетно-кассовое обслуживание, выдача гарантий и продажа страховых продуктов).

Банк "Союз" по итогам 2021 года занял 64-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".