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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:20

Сечин отметил, что странам ОПЕК становится сложнее достигать общих решений

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Странам ОПЕК становится сложнее достигать общих решений из-за различий в структуре экономики и динамике добычи, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"Так, ближневосточные страны ОПЕК наращивают добычу и диверсифицируют свои экономики, развивая ненефтяной сектор, в то время как африканские страны ОПЕК устойчиво снижают добычу, утрачивая свой вес на мировом рынке нефти", - сказал он на энергетической панели ПМЭФ.

По его словам, "ряд стран ОПЕК+ поставляет на экспорт до 90% добываемой нефти, в то же время Россия поставляет на рынок около 50%, что ставит нашу страну в менее выгодное положение при действующем механизме оценки влияния и доступа к ключевым рынкам сбыта". "В этой связи представляется целесообразным обеспечить мониторинг не только квот на добычу, но также объемов экспорта нефти, учитывая различные размеры внутренних рынков", - заявил Сечин.

"Даже несмотря на рекордную обеспеченность Ближнего Востока запасами нефти (у Саудовской Аравии и ОАЭ кратность запасов составляет около 70 лет, у Кувейта и Ирака - около 100 лет), перед человечеством уже в ближайшие годы остро встанет проблема дефицита мощностей добычи, и страны ОПЕК уже не смогут удовлетворить растущий спрос", - полагает глава "Роснефти".

По его словам, потенциал долгосрочного роста производства жидких углеводородов в мире имеется только у некоторых стран ОПЕК, а также у РФ, "где ресурсная база новых проектов сопоставима с ресурсной базой всех новых регионов перспективной добычи в мире".

Роснефть Игорь Сечин ОПЕК
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