Доллар поднялся выше 93 руб., евро - выше 102 руб. впервые с 28 марта 2022 года

Фото: Иван Юдин/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань продолжают уверенно расти на Московской бирже в ходе утренних торгов в четверг. Доллар и евро превысили отметки 93 и 102 руб. впервые с 28 марта 2022 года, китайский юань торгуется по направлению к 13 руб.

Курс доллара США составил 93,76 руб./$1 в 10:35 по Москве, что на 2,76 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 101,91 руб./EUR1, подорожав на 2,91 рубля. Чуть ранее евро рос до отметки 102,0075 руб./EUR1. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,83 рубля - до 97,43 руб. Курс китайского юаня вырос на 36 копеек - до 12,9 руб.

"Ослаблению позиций рубля способствует весь спектр фундаментальных факторов, от прогнозных показателей дефицита бюджета в июле до решения Минфина в новом отчетном периоде продавать меньше юаней, чем ранее. ЦБ в очередной раз констатирует отсутствие финансовых рисков для экономики. На подобном фоне технические сигналы почти не работают. В то же время доллар США выглядит избыточно перекупленным и нуждается в серьезной коррекции", - подчеркивает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"На рынке сохраняется спрос на иностранную валюту со стороны крупных игроков, что косвенно подтверждается увеличением средней сделки на рынке. Мы связываем, что эффект вызван отчасти устойчивым спросом со стороны импортеров в РФ, отчасти - преодолением важных уровней сопротивления в районе 90 руб./$1 в условиях сохраняющихся геополитических опасений. Также по-прежнему допускаем, что ослаблению рубля может способствовать разовые факторы, как реализация крупных сделок. Так, например, вчера Совфед одобрил допуск к торгам банков - нерезидентов, что также скорее выступает фактором поддержки иностранной валюты", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.