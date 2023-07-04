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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В ЦБ не видят новых рисков финансовой стабильности из-за ситуации на валютном рынке

Регулятор не считает нужным возвращать требование по продаже валютной выручки экспортерами.

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Дополнительных рисков финансовой стабильности от ситуации на валютном рынке не наблюдается, меры по возврату обязательной продажи валютной выручки экспортерами не требуются, считают в Банке России. Об этом журналистам сказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

ЭкономикаЦБ отметил, что уровень продаж валютной выручки экспортерами остается высокимЦБ отметил, что уровень продаж валютной выручки экспортерами остается высокимЧитать подробнее

"То, что происходит последнее время, мы не видим, во всяком случае ни в один из предыдущих дней, каких-то нерегулярностей с обеих сторон: есть и продавцы, и покупатели, мы видим, что нет расхождений по курсу между разными рынками, то есть происходит арбитраж между разными рынками, внутри рынка есть ликвидность, то есть о каких-то рисках финансовой стабильности дополнительных, к тому, что было все предыдущее время, говорить сейчас не приходится", - сообщила она.

Основным фактором, определяющим динамику курса рубля, по-прежнему является изменение платежного баланса. Существенное сокращение сальдо счета текущих операций в 2023 году связано со снижением экспортной выручки на фоне снижения цен на ресурсы, отметила первый зампред.

"Сальдо снижается - это, безусловно, основной фактор. Да, он с некоторым лагом может действовать", - сказала она.

"Сузилось существенно сальдо текущего счета. Меньшему размеру сальдо должен соответствовать более дешевый рубль", - объяснила Юдаева.

При этом она подчеркнула, что крупных сделок, которые бы влияли на валютный рынок, не наблюдается.

"Большие сделки, которые разово двигают курс, ну, понимаете, они сегодня подвинули, завтра вернулись. Я не могу сказать, что мы много такого наблюдаем на рынке", - заявила первый зампред ЦБ.

Вместе с тем, большее влияние на валютный рынок стали оказывать налоговые периоды.

"Есть компании, у которых выручка под налоги, и, видимо, меньше арбитража внутри месяца у тех, кто берет риски, чтобы в налоговый период откупать, потом постепенно продавать, поэтому чуть более выраженными стали налоговые периоды, но в целом сказать, что какие-то сделки идут, которые что-то существенно расшатывают, я бы не могла", - отметила Юдаева.

Она подчеркнула, что риски финансовой стабильности возникают не при достижении курсом какого-то уровня, а при изменении работы рынка, условий проведения сделок, снижении ликвидности и так далее.

ЦБ не видит необходимости возвращать правило по обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

"Изменилась структура рынка. У нас достаточно большую роль играют и нефтетрейдеры новые, поэтому я не вижу, зачем вводить назад обязательную продажу валютной выручки. Мы это вводили в прошлом году, когда был жесткий шок", - напомнила Юдаева.

Ксения Юдаева Банк России
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