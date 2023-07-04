В ЦБ не видят новых рисков финансовой стабильности из-за ситуации на валютном рынке

Регулятор не считает нужным возвращать требование по продаже валютной выручки экспортерами.

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Дополнительных рисков финансовой стабильности от ситуации на валютном рынке не наблюдается, меры по возврату обязательной продажи валютной выручки экспортерами не требуются, считают в Банке России. Об этом журналистам сказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"То, что происходит последнее время, мы не видим, во всяком случае ни в один из предыдущих дней, каких-то нерегулярностей с обеих сторон: есть и продавцы, и покупатели, мы видим, что нет расхождений по курсу между разными рынками, то есть происходит арбитраж между разными рынками, внутри рынка есть ликвидность, то есть о каких-то рисках финансовой стабильности дополнительных, к тому, что было все предыдущее время, говорить сейчас не приходится", - сообщила она.

Основным фактором, определяющим динамику курса рубля, по-прежнему является изменение платежного баланса. Существенное сокращение сальдо счета текущих операций в 2023 году связано со снижением экспортной выручки на фоне снижения цен на ресурсы, отметила первый зампред.

"Сальдо снижается - это, безусловно, основной фактор. Да, он с некоторым лагом может действовать", - сказала она.

"Сузилось существенно сальдо текущего счета. Меньшему размеру сальдо должен соответствовать более дешевый рубль", - объяснила Юдаева.

При этом она подчеркнула, что крупных сделок, которые бы влияли на валютный рынок, не наблюдается.

"Большие сделки, которые разово двигают курс, ну, понимаете, они сегодня подвинули, завтра вернулись. Я не могу сказать, что мы много такого наблюдаем на рынке", - заявила первый зампред ЦБ.

Вместе с тем, большее влияние на валютный рынок стали оказывать налоговые периоды.

"Есть компании, у которых выручка под налоги, и, видимо, меньше арбитража внутри месяца у тех, кто берет риски, чтобы в налоговый период откупать, потом постепенно продавать, поэтому чуть более выраженными стали налоговые периоды, но в целом сказать, что какие-то сделки идут, которые что-то существенно расшатывают, я бы не могла", - отметила Юдаева.

Она подчеркнула, что риски финансовой стабильности возникают не при достижении курсом какого-то уровня, а при изменении работы рынка, условий проведения сделок, снижении ликвидности и так далее.

ЦБ не видит необходимости возвращать правило по обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

"Изменилась структура рынка. У нас достаточно большую роль играют и нефтетрейдеры новые, поэтому я не вижу, зачем вводить назад обязательную продажу валютной выручки. Мы это вводили в прошлом году, когда был жесткий шок", - напомнила Юдаева.