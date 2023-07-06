Набиуллина призвала не строить теорий заговора о слабом рубле в интересах бюджета

ЦБ учтет динамику курса российской валюты в решении по ДКП, заявила глава регулятора

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Самым значимым фактором для плавающего курса рубля является внешняя торговля, текущая его динамика несет проинфляционные риски, и Банк России учтет это при принятии решения по ключевой ставке, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина; она также назвала теорией заговора предположения о специальном ослаблении курса в интересах бюджета.

"В наших решениях по денежно-кредитной политике мы, конечно, учитываем динамику курса, как он может складываться. Учитываем эти риски. Сейчас динамика курса несет проинфляционные риски, и мы будет это учитывать при принятии решения по ключевой ставке. Но и еще одно важное замечание - сама по себе низкая предсказуемая инфляция уменьшает колебания курса. Это показывает международный опыт. То есть чем более предсказуемая, более низкая инфляция, тем меньше колебания валютного курса", - сказала она, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.

При этом Набиуллина подчеркнула, что в основном на динамику курса оказывает влияние внешняя торговля, отметив, что предположения о специальном ослаблении курса в интересах бюджета не более, чем "теория заговора".

"Мы видим, что, когда у нас курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление, чтобы увеличить доходы бюджета, или какие-то другие теории. Но надо смотреть, прежде всего, на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса", - сказала председатель. В качестве примера она привела масштабное укрепление курса в 2022 году. "Многие воспринимали это как победу над обстоятельствами, но надо честно признать, что это было следствием, прежде всего, резкого роста экспорта и снижения импорта тогда", - отметила Набиуллина.

По ее словам, текущая динамика курса также "во многом объясняется внешней торговлей". "Если сравнить (...) положительный текущий счет в первом квартале, то по сравнению с пиком прошлого года он упал в пять раз, поэтому плавающий курс под влиянием внешней торговли меняется. У нас есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний, наши свопы. Но плавающий курс, на наш взгляд, это благо, которое позволяет эти внешние изменения, шоки легче абсорбировать экономике", - пояснила глава ЦБ.

Также она отметила, что, хотя внешняя торговля является самым значимым фактором для динамики курса, на него также оказывает влияние "рост бюджетных расходов, которые увеличивают спрос в экономике и тем самым спрос на импорт". Также краткосрочные колебания происходят под влиянием геополитики.

"Тем не менее, мы считаем, что плавающий курс, действительно, может быть волатильным в условиях шоков, но важно, чтобы он не отрывался от фундаментальных основ, как влияет экспорт и импорт. Попытки искусственно поддерживать этот курс заканчиваются, и мы на своей истории это знаем, периодами глубокой девальвации, когда это происходит не постепенно, и бизнес встречается вот с такими шоковыми изменениями", - сказала Набиуллина.