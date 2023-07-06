Построенный к ЧМ-2018 терминал "Домодедово" откроется для пассажиров 11 июля

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сегмент пассажирского терминала аэропорта "Домодедово" Т2, построенный к Чемпионату мира по футболу 2018 года, откроется для обслуживания рейсов 11 июля, сообщил журналистам руководитель строительного проекта Т2 Александр Бойко.

"Обслуживание рейсов начнется в ближайшие дни. Планируем на 11 число (июля - ИФ)", - заявил он.

Т2 будет обслуживать только международные рейсы.

Т2 соединен с действующим сегментом терминала Т1. Его площадь превышает 238 тысяч кв. м, пропускная способность - 20 млн пассажиров в год. Общая площадь аэровокзала "Домодедово" с открытием Т2 составит 500 тыяч. кв. м., он сможет обслуживать 60 млн пассажиров в год.

Для сравнения - в 2022 году "Домодедово" обслужило 21,2 млн человек, что на 15% меньше, чем годом ранее.

Строительство Т2, приуроченное к ЧМ-2018, началось в 2015 году, "Домодедово" инвестировало в проект более 30 млрд руб. Стройка завершилась вовремя, и в период проведения чемпионата сегмент обслуживал рейсы, но из-за неготовности аэродромной инфраструктуры (за которую отвечают структуры Росавиации) полноценно он так и не заработал и был законсервирован.

По словам Бойко, пока рейсы из Т2 будет обслуживать действующая взлетно-посадочная полоса аэропорта, находящаяся рядом с Т1.

"Существующая полоса у нас действует и будет обслуживать новый пассажирский терминал. Новая полоса (рядом с Т2 - ИФ) еще в стадии сдачи. Перроны вокруг Т2 полностью готовы. И вся инфраструктура, необходимая для обслуживания международных рейсов из Т2, готова и введена в эксплуатацию", - сказал он.

"Домодедово" - второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт страны. Основные базовые авиакомпании - S7 Airlines, "Уральские авиалинии". Своим бенефициаром "Домодедово" называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.