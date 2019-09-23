Росавиация запросила 9 млрд рублей на достройку новой полосы "Домодедово"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Росавиация запросила у Минфина 11,4 млрд рублей на завершение строительства аэродромной инфраструктуры "Домодедово". Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в авиационной отрасли.

Большую часть суммы - 9,2 млрд рублей - Росавиация предлагает выделить в 2020-2022 гг. на окончание строительства новой взлетно-посадочной полосы. Строительство велось с 2014 года и должно было завершиться в 2016-м. Сумму в 1,5 млрд рублей ведомство просит в 2020-2021 гг. на укладку перронов для стоянки самолетов рядом с новым сегментом терминала "Домодедово" (Т2): из-за их отсутствия объект не используется уже более года. Еще 708 млн рублей, по расчетам Росавиации, требуется на реконструкцию действующей ВПП-1, контракт по которой был заключен еще в 2012 году - эти деньги запрошены на 2020 год.

По данным собеседника агентства, письмо в Минфин было направлено в конце августа. Запрашиваемые в нем средства предлагается включить в госпрограмму "Развитие транспортной системы". В Росавиации это не прокомментировали.

Сейчас в "Домодедово" работают две полосы, третья должна заменить одну из них. Вместе с перронами при Т2 объект был включен в программу подготовки к ЧМ-2018. Но в процессе стройки подрядчик - ЗАО "СУ-1" - столкнулся с финансовыми трудностями и впоследствии был признан банкротом, в 2018 году контракт с ним расторгли.

В апреле замминистра транспорта Александр Юрчик говорил журналистам, что Минтранс готовит обращение в правительство о восстановлении недоосвоенных "СУ-1" денег. Речь идет о сумме более 12 млрд рублей, уточнял он. "Мы надеемся, что правительство, его финансово-экономический блок, откликнется на наше обращение достаточно быстро, потому что все понимают, что нельзя оставить незавершенным один из крупнейших аэропортов страны", - говорил Юрчик.

В середине августа вышло правительственное распоряжение, согласно которому в 2019 году на реконструкцию в "Домодедово" будет выделено 620 млн рублей (источник средств - резервный фонд). 300 млн рублей должно быть направлено на ВПП-2, 250 млн рублей - на перроны, еще 70 млн рублей - на очистные сооружения.