Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Швецов заявил, что перезапуск рынка капитала в РФ без раскрытия информации чреват провалом

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Полноценный перезапуск рынка капитала в России стоит отложить до момента, когда эмитенты начнут раскрывать информацию в более полном объеме, считает председатель наблюдательного совета "Московской биржи" Сергей Швецов.

"Рынок капитала не может без информации. Информация - это то, на чем строится принятие инвестиционных решений. У нас сейчас с этим большие проблемы по объективным причинам. И, может быть, даже нужно подождать какое-то время, прежде чем делать рестарт рынка капитала", - сказал Швецов на Финансовом конгрессе Банка России.

"Потому что без этого фактора этот рестарт может не возродить доверие, а ещё больше его убить", - пояснил он.

Отдельные изъятия из режима раскрытия эмитентами информации действуют уже несколько лет, но по-настоящему масштабными они стали в марте прошлого года: тогда на фоне введения жестких антироссийских ограничительных мер и возникновения рисков вторичных санкций правительство дало компаниям право не обнародовать ряд сведений о себе (в частности, промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность, а также аудиторские заключения). Соответствующее постановление действовало до 1 июля 2023 г, представители ЦБ, Минфина, Минэкономразвития неоднократно высказывались против его пролонгации в неизменном виде, считая необходимым возврат к публикации корпоративной отчетности с изъятиями по чувствительным темам. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина неоднократно подчеркивала, что для рынка капитала очень важна информация: никто не будет вкладывать свои деньги, не понимая, куда инвестирует.

В РоссииПравительство РФ определило перечень закрываемой корпоративной информацииПравительство РФ определило перечень закрываемой корпоративной информацииЧитать подробнее

На этой неделе было опубликовано постановление правительства №1102, в соответствии с которым компании должны вернуться к раскрытию информации, но ряд из них смогут закрыть некоторые чувствительные сведения из-за санкционных угроз. В отличие от действовавших до 1 июля правил, новые не предусматривают полного закрытия данных, в частности, не предполагают возможности не раскрывать, например, баланс и отчёт о финансовых результатах компании.

Наиболее значительный массив сведений смогут скрывать подпавшие под санкции компании, уполномоченные в сфере гособоронзаказа банки, организации, зарегистрированные или ведущие деятельность на новых территориях РФ, а также структуры оборонно-промышленного комплекса. Они смогут скрыть, в частности, сведения о составе органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов, информацию об аффилированных лицах и дочерних организациях, финансовых вложениях, операциях в иностранной валюте, сделках.

Более узкий перечень разрешенных к закрытию данных предусматривается для ситуаций, когда сам эмитент не относится к перечисленным структурам, но раскрываемая информация касается подсанкционного лица, уполномоченного в сфере гособоронзаказа банка, структуры ОПК или работающих в Крыму и на новых территориях лиц. В этом случае, в частности, эмитент сможет не обнародовать информацию о таких лицах, об участии в капитале, если таковое имеется, а также о сделках.

Сергей Швецов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Имущественный ценз для квалов повысят сначала до 12 млн рублей, затем до 24 млн

Имущественный ценз для квалов повысят сначала до 12 млн рублей, затем до 24 млн

ЦБ РФ готов к валютным интервенциям в случае рисков финансовой стабильности

ЦБ РФ готов к валютным интервенциям в случае рисков финансовой стабильности

Набиуллина призвала не строить теорий заговора о слабом рубле в интересах бюджета

Набиуллина призвала не строить теорий заговора о слабом рубле в интересах бюджета

Прогноз рынка легковых машин и LCV в РФ на 2023 год повышен с 770 тыс. до 1 млн штук

Доллар поднялся выше 93 руб., евро - выше 102 руб. впервые с 28 марта 2022 года

Доллар поднялся выше 93 руб., евро - выше 102 руб. впервые с 28 марта 2022 года

На старте торгов индекс МоБиржи вырос на 0,7%, индекс РТС просел на 0,8%

Рубль продолжил снижение к доллару и юаню на старте торгов под давлением негатива

Рубль продолжил снижение к доллару и юаню на старте торгов под давлением негатива

Доллар подорожал на "Мосбирже" до 91 рубля, евро - до 99 рублей

Росстат зафиксировал замедление инфляции с 27 июня по 3 июля до 0,13%

Азербайджан пригласили войти в ОПЕК

Азербайджан пригласили войти в ОПЕК
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });