Швецов заявил, что перезапуск рынка капитала в РФ без раскрытия информации чреват провалом

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Полноценный перезапуск рынка капитала в России стоит отложить до момента, когда эмитенты начнут раскрывать информацию в более полном объеме, считает председатель наблюдательного совета "Московской биржи" Сергей Швецов.

"Рынок капитала не может без информации. Информация - это то, на чем строится принятие инвестиционных решений. У нас сейчас с этим большие проблемы по объективным причинам. И, может быть, даже нужно подождать какое-то время, прежде чем делать рестарт рынка капитала", - сказал Швецов на Финансовом конгрессе Банка России.

"Потому что без этого фактора этот рестарт может не возродить доверие, а ещё больше его убить", - пояснил он.

Отдельные изъятия из режима раскрытия эмитентами информации действуют уже несколько лет, но по-настоящему масштабными они стали в марте прошлого года: тогда на фоне введения жестких антироссийских ограничительных мер и возникновения рисков вторичных санкций правительство дало компаниям право не обнародовать ряд сведений о себе (в частности, промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность, а также аудиторские заключения). Соответствующее постановление действовало до 1 июля 2023 г, представители ЦБ, Минфина, Минэкономразвития неоднократно высказывались против его пролонгации в неизменном виде, считая необходимым возврат к публикации корпоративной отчетности с изъятиями по чувствительным темам. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина неоднократно подчеркивала, что для рынка капитала очень важна информация: никто не будет вкладывать свои деньги, не понимая, куда инвестирует.

На этой неделе было опубликовано постановление правительства №1102, в соответствии с которым компании должны вернуться к раскрытию информации, но ряд из них смогут закрыть некоторые чувствительные сведения из-за санкционных угроз. В отличие от действовавших до 1 июля правил, новые не предусматривают полного закрытия данных, в частности, не предполагают возможности не раскрывать, например, баланс и отчёт о финансовых результатах компании.

Наиболее значительный массив сведений смогут скрывать подпавшие под санкции компании, уполномоченные в сфере гособоронзаказа банки, организации, зарегистрированные или ведущие деятельность на новых территориях РФ, а также структуры оборонно-промышленного комплекса. Они смогут скрыть, в частности, сведения о составе органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов, информацию об аффилированных лицах и дочерних организациях, финансовых вложениях, операциях в иностранной валюте, сделках.

Более узкий перечень разрешенных к закрытию данных предусматривается для ситуаций, когда сам эмитент не относится к перечисленным структурам, но раскрываемая информация касается подсанкционного лица, уполномоченного в сфере гособоронзаказа банка, структуры ОПК или работающих в Крыму и на новых территориях лиц. В этом случае, в частности, эмитент сможет не обнародовать информацию о таких лицах, об участии в капитале, если таковое имеется, а также о сделках.