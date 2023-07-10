ЦБ выяснил, что массовые инвесторы предпочитают акции компаний, раскрывающих отчетность

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Публикация финансовой информации является важным фактором при принятии решений массовыми инвесторами (объем инвестиций до 1 млн руб.) и менее значима для крупных (объем инвестиций более 10 млн руб.). К такому выводу пришел Банк России, проанализировав данные торгов Московской биржи.

Для оценки влияния фактора раскрытия было проанализировано 50 наиболее покупаемых в 2022-2023 гг. розничными инвесторами акций, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном ЦБ в понедельник. На основе данных торгов МосБиржи рассчитывался чистый объем покупки акций розничными инвесторами с 2021 г. по 23 февраля 2022 г. и с 24 февраля 2022 г. по 31 мая 2023 года. Были сопоставлены объемы чистых покупок в указанных периодах, для акций эмитентов, продолжавших публикацию отчетности (25 эмитентов), и акций эмитентов, которые перестали публиковать отчетность (25 эмитентов).

В среднем доля компаний с отрицательной динамикой спроса граждан среди компаний, которые раскрывали отчетность, оказалась почти в два раза ниже, чем среди тех, кто прекратил публикацию отчетности, отмечает ЦБ. Кроме того, розничные инвесторы с небольшим и средним объемом инвестиций покупали больше акции эмитентов, публиковавших отчетность, тогда как крупные инвесторы приобретали преимущественно акции компаний, не раскрывавших подобные сведения.

На фоне наблюдаемой положительной ценовой динамики на рынке акций объем чистых покупок акций российских компаний розничными инвесторами с начала года составил 69 млрд руб., в том числе 61 млрд руб. с марта по май.

Интерес к инвестициям на фондовом рынке формируется на фоне ослабления рубля, растущих инфляционных рисков и ожиданий инвесторов относительно продолжения роста котировок при сохранении высоких дивидендных выплат, указывает Банк России.

Отдельные изъятия из режима раскрытия эмитентами информации действуют уже несколько лет, но по-настоящему масштабными они стали в марте прошлого года: тогда на фоне введения жестких антироссийских ограничительных мер и возникновения рисков вторичных санкций правительство дало компаниям право не обнародовать ряд сведений о себе (в частности, промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность, а также аудиторские заключения).

Соответствующее постановление действовало до 1 июля 2023 г., представители ЦБ, Минфина, Минэкономразвития неоднократно высказывались против его пролонгации в неизменном виде, считая необходимым возврат к публикации корпоративной отчетности с изъятиями по чувствительным темам. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина неоднократно подчеркивала, что для рынка капитала очень важна информация: никто не будет вкладывать свои деньги, не понимая, куда инвестирует.

На прошлой неделе было опубликовано постановление правительства 1102, в соответствии с которым компании должны вернуться к раскрытию информации, но ряд из них смогут закрыть некоторые чувствительные сведения из-за санкционных угроз. В отличие от действовавших до 1 июля правил, новые не предусматривают полного закрытия данных, в частности, не предполагают возможности не раскрывать, например, баланс и отчёт о финансовых результатах компании.

Наиболее значительный массив сведений смогут скрывать подпавшие под санкции компании, уполномоченные в сфере гособоронзаказа банки, организации, зарегистрированные или ведущие деятельность на новых территориях РФ, а также структуры оборонно-промышленного комплекса. Они смогут скрыть, в частности, сведения о составе органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов, информацию об аффилированных лицах и дочерних организациях, финансовых вложениях, операциях в иностранной валюте, сделках.

Более узкий перечень разрешенных к закрытию данных предусматривается для ситуаций, когда сам эмитент не относится к перечисленным структурам, но раскрываемая информация касается подсанкционного лица, уполномоченного в сфере гособоронзаказа банка, структуры ОПК или работающих в Крыму и на новых территориях лиц. В этом случае, в частности, эмитент сможет не обнародовать информацию о таких лицах, об участии в капитале, если таковое имеется, а также о сделках.