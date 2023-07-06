Имущественный ценз для квалов повысят сначала до 12 млн рублей, затем до 24 млн

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Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора с нынешних 6 млн рублей будет повышен сначала до 12 млн, а затем до 24 млн рублей, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

"Мы досчитали это все, повзвешивали чуть. 24 (имущественный ценз - ИФ) и два этапа - 12 и 24, с каким-то лагом между ними. Это согласованная нами позиция", - сказал он журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Мы предлагаем повысить с 6 до 12 через год с момента принятия соответствующего закона. То есть время на адаптацию там достаточно большое", - добавил он.

Сроки принятия закона зависят не от ЦБ, отметил Мамута.

"Законы принимает Дума. Но, по нашему мнению, этот закон нужный, важный. И, насколько мы в курсе, и депутаты, и сенаторы поддерживают его разработку и принятие", - заключил он.

В дни ПМЭФ он сказал, что ЦБ определил свою позицию по этому вопросу и считает правильным повысить имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора с 6 млн до 24-25 млн рублей.

Летом 2022 года ЦБ сообщал о планах повысить ценз в 5 раз - с 6 млн до 30 млн рублей. Эти планы вызывали оживленную дискуссию и критику участников рынка, которые просили ЦБ поделиться расчетами, ставшими основой для новой планки. В январе директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова отмечала, что окончательных решений пока нет, и может быть выбран более мягкий вариант повышения ценза.

Изначально предложенный вариант в 30 млн рублей вполне адекватен с точки зрения мирового опыта, говорил Мамута в феврале 2023 года, допуская при этом, что итогом обсуждений с рынком может стать другая планка. Математически, по накопленной инфляции этот показатель складывается в районе 24 млн рублей, отмечал он.

Мамута также говорил, что планка может быть повышена не сразу, а в два этапа. Этот вариант актуален по-прежнему, сообщил он в четверг. "До 12 (млн рублей - ИФ), например, и потом - до 24-25 млн рублей", - описал устраивающую ЦБ схему Мамута.

Предложение повысить ценз в два этапа он объяснил необходимостью дать рынку время на адаптацию к этим изменениям. "Я хочу напомнить, что мы решаем не срочную задачу, которую надо решить сегодня, а перестраиваем модель на многие годы, которая должна быть стабильна много лет, поэтому для нас важнее системность, чем суперскорость здесь. Поэтому мы готовы дать рынку время на адаптацию", - добавил Мамута.

По его словам, время для адаптации сейчас обсуждается: например, с момента принятия закона год на первый шаг, по истечении года - второй шаг.

"Есть вторая причина, почему мы с этим лагом согласны. Потому что мы должны успеть за это время запустить другие неимущественные критерии квалификации, в первую очередь - это спецэкзамен, который потребует донастройки образовательного процесса. Чтобы это все было бесшовно и максимально комфортно и для инвестора, и для рынка, мы считаем правильным именно такой ход", - заключил Мамута.