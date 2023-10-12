ЦБ допустил введение для оценки квалов критерия годового дохода

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - ЦБ готов при обсуждении реформы системы присвоения статуса квалифицированного инвестора, которая в последнее время стала одной из самых болезненных тем во взаимодействии регулятора с фондовым рынком, рассмотреть введение нового критерия помимо уже действующего имущественного: критерий годового дохода.

"Есть еще одна идея, которой я хотел бы завершить свое выступление. Мы тоже ее предварительно обсуждали с рынком, хочу поделиться. В нашей юрисдикции пока нет такого самостоятельного критерия квалификации, как уровень дохода, то есть не имущества, а дохода, полученного за период год - два предшествующие, а в большинстве юрисдикций он есть. И мы проанализировали поглубже, как он работает, почему он есть, и на самом деле считаем, что это неплохой критерий. Мы готовы возможность его введения в рамках этой реформы тоже обсудить с рынком", - сказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, выступая на Уральской конференции НАУФОР.

Мамута объяснил, в чем ЦБ видит преимущество этого критерия перед критерием имущества:

"Когда человек получает какой-то доход, стабильный доход, это означает, что эти деньги ему за что-то платят. Маловероятно предположение, что человеку ни с того ни с сего начнут платить приличные деньги, если такие счастливчики есть, то их явно немного. Это существенно отличается от возможности случайного получения имущества".

В качестве минимальной планки ЦБ допускает те же 6 млн рублей, которые сейчас являются нижним порогом имущественного ценза.

"Критерий дохода, на наш взгляд интересный, мы готовы это обсудить, у нас есть некая счетная модель в нашем понимании - сохранить ту цифру 6 млн рублей, которая сейчас есть, но для дохода годового (а не размера имущества - ИФ)", - сказал он.