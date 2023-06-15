ЦБ предложил повысить имущественный ценз для квалов до 24-25 млн рублей

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Банк России считает правильным повысить имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора с 6 млн до 24-25 млн рублей, сообщил в кулуарах ПМЭФ руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

"Мы со своей позицией определились. Мы провели дополнительный анализ, во-первых, по накопленной инфляции, во-вторых, посмотрели с точки зрения международного ещё раз опыта, сравнили в сопоставимых ценах. Мы считаем, что адекватный уровень, до которого мы готовы были бы, считали бы правильным поднимать имущественный ценз - это 24-25 млн рублей", - сказал он.

Летом 2022 года регулятор сообщил о планах повысить ценз в 5 раз - с 6 млн до 30 млн рублей. Они вызывали оживленную дискуссию и критику участников рынка, которые просили ЦБ поделиться расчетами, ставшими основой для новой планки. В январе директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова отмечала, что окончательных решений пока нет, и может быть выбран более мягкий вариант повышения ценза.

Изначально предложенный вариант в 30 млн руб. вполне адекватен с точки зрения мирового опыта, говорил Мамута в феврале, допуская при этом, что итогом обсуждений с рынком может стать другая планка. Математически, по накопленной инфляции этот показатель складывается в районе 24 млн рублей, отмечал он.

Мамута также говорил, что планка может быть повышена не сразу, а в два этапа. Этот вариант актуален по-прежнему, сообщил он в четверг. "До 12 (млн рублей - ИФ), например, и потом - до 24-25 млн рублей", - описал устраивающую ЦБ схему Мамута.