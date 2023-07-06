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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Онлайн-сервисы РЖД сбоят второй день подряд из-за хакерских атак

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" второй день испытывает сложности в работе онлайн-сервисов, в компании это объясняют хакерскими атаками.

"Наш сайт и мобильное приложение продолжают испытывать на себе множественные атаки с постоянно изменяющимся вектором и инструментами. Их источники рассредоточены по всему миру", - сообщила пресс-служба предприятия.

В связи с этим онлайн-сервисы РЖД могут быть кратковременно недоступны.

Кассы на вокзалах и станциях работают в штатном режиме.

В РЖД отмечают, что в компании построена комплексная эшелонированная система защиты, собранная из ведущих решений, представленных на рынке информационной безопасности в стране.

"IT-специалисты делают всё возможное, чтобы сохранить работоспособность наших платформ", - подчеркнули в компании.

5 июля РЖД сообщили о сбоях в работе сайта и мобильного приложения. К вечеру компания сообщила, что работа сервисов восстановлена.

РЖД
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