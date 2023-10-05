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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Плотина и водохранилище Крапивинской ГЭС могут быть построены за счет госбюджета

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров страны и правительству Кемеровской области рассмотреть возможность выделения из федерального бюджета ассигнований на строительство плотины и водохранилища Крапивинской ГЭС, говорится в опубликованном перечне поручений по итогам совещания у главы государства.

"Рассмотреть при участии заинтересованных организаций с учетом экономической целесообразности вопросы о завершении строительства Крапивинской гидроэлектростанции на р. Томь в Кемеровской области - Кузбассе, о возможности выделения из федерального бюджета бюджетных ассигнований на создание объектов, находящихся в федеральной собственности (плотина и водохранилище гидроэлектростанции), о финансировании строительства иных объектов гидроэлектростанции за счет внебюджетных источников и принять соответствующие решения по итогам рассмотрения указанных вопросов", - говорится в документе.

Поручение необходимо выполнить до 25 декабря текущего года.

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Строительство гидроузла со станцией мощностью 300 МВт на реке Томь началось еще в 1976 году, но в 1989 году, когда проект был выполнен примерно на 50%, строительство было приостановлено из-за проблем с финансированием, а также на фоне протестов экологов.

В феврале 2020 года ПАО "РусГидро" договорилось с правительством Кемеровской области о завершении проекта строительства Крапивинского гидроузла. Однако с тех пор никакой новой информации относительно планов "РусГидро" участвовать в данном проекте не поступало.

Вместе с тем осенью 2021 года о планах строительства Крапивинской ГЭС заявила En+ Group, наметив сроки ввода на 2026-2027 годы. En+ тогда оценила реализацию проекта в 20 млрд рублей. В апреле 2022 года компания подтвердила готовность достроить ГЭС, но уже не называла конкретные сроки.

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По данным главного инженера проекта Крапивинской ГЭС Александра Жевлакова (АО "Ленгидропроект"), расчетная стоимость строительства ГЭС составляет 34,6 млрд рублей (без НДС). Ранее стоимость завершения строительства ГЭС с использованием основного гидросилового и электротехнического оборудования производства ПАО "Силовые машины" в ценах 2019 года была определена в 45,07 млрд рублей (с НДС, но без учета затрат по подготовке территории водохранилища).

Планируется, что установленная мощность ГЭС составит 345 МВт, годовая выработка электроэнергии - 1,9 млрд кВт.ч.

На ГЭС предполагается установить три гидроагрегата пропускной способностью 1,12 тыс. кубометров в секунду при расчетном напоре. Затапливаемая территория превысит 54 тыс. га (без учета поверхности водных объектов).

В июле представитель обладминистрации Кузбасса сообщал, что проектирование недостроенной Крапивинской ГЭС займет по меньшей мере еще 10 месяцев.

Владимир Путин Кузбасс Крапивинская ГЭС
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