Плотина и водохранилище Крапивинской ГЭС могут быть построены за счет госбюджета

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров страны и правительству Кемеровской области рассмотреть возможность выделения из федерального бюджета ассигнований на строительство плотины и водохранилища Крапивинской ГЭС, говорится в опубликованном перечне поручений по итогам совещания у главы государства.

"Рассмотреть при участии заинтересованных организаций с учетом экономической целесообразности вопросы о завершении строительства Крапивинской гидроэлектростанции на р. Томь в Кемеровской области - Кузбассе, о возможности выделения из федерального бюджета бюджетных ассигнований на создание объектов, находящихся в федеральной собственности (плотина и водохранилище гидроэлектростанции), о финансировании строительства иных объектов гидроэлектростанции за счет внебюджетных источников и принять соответствующие решения по итогам рассмотрения указанных вопросов", - говорится в документе.

Поручение необходимо выполнить до 25 декабря текущего года.

Строительство гидроузла со станцией мощностью 300 МВт на реке Томь началось еще в 1976 году, но в 1989 году, когда проект был выполнен примерно на 50%, строительство было приостановлено из-за проблем с финансированием, а также на фоне протестов экологов.

В феврале 2020 года ПАО "РусГидро" договорилось с правительством Кемеровской области о завершении проекта строительства Крапивинского гидроузла. Однако с тех пор никакой новой информации относительно планов "РусГидро" участвовать в данном проекте не поступало.

Вместе с тем осенью 2021 года о планах строительства Крапивинской ГЭС заявила En+ Group, наметив сроки ввода на 2026-2027 годы. En+ тогда оценила реализацию проекта в 20 млрд рублей. В апреле 2022 года компания подтвердила готовность достроить ГЭС, но уже не называла конкретные сроки.

По данным главного инженера проекта Крапивинской ГЭС Александра Жевлакова (АО "Ленгидропроект"), расчетная стоимость строительства ГЭС составляет 34,6 млрд рублей (без НДС). Ранее стоимость завершения строительства ГЭС с использованием основного гидросилового и электротехнического оборудования производства ПАО "Силовые машины" в ценах 2019 года была определена в 45,07 млрд рублей (с НДС, но без учета затрат по подготовке территории водохранилища).

Планируется, что установленная мощность ГЭС составит 345 МВт, годовая выработка электроэнергии - 1,9 млрд кВт.ч.

На ГЭС предполагается установить три гидроагрегата пропускной способностью 1,12 тыс. кубометров в секунду при расчетном напоре. Затапливаемая территория превысит 54 тыс. га (без учета поверхности водных объектов).

В июле представитель обладминистрации Кузбасса сообщал, что проектирование недостроенной Крапивинской ГЭС займет по меньшей мере еще 10 месяцев.