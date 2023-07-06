Греф не видит специфических рисков для российского банковского сектора

Актуальной задачей он считает создание альтернативной инфраструктуры

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российский банковский сектор решил основные проблемы, специфических рисков в секторе сейчас нет, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он сказал об этом журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Каких-то специфических рисков сегодня я не вижу. Риска ликвидности нет", - сообщил он.

Банки, у которых были проблемы с капиталом, решили их с помощью послаблений в регулировании, но у Сбербанка не было таких проблем, для него это было неактуально, добавил Греф.

По его словам, что основные проблемы банки уже решили.

"Мы основные риски все на сегодняшний день прорешали. Стоит задача, наверно, не хеджировать какие-то риски специфические, а построить новую инфраструктуру", - заявил Греф.

"Задача перед нами сейчас - выстроить альтернативную систему всего фактически в международном плане, всего, что связано с рынками, системами платежей и так далее. Это такой вызов, это не риск, это большой вызов, который перед нами стоит и которым мы активно занимаемся", - отметил он и добавил, что эта задача так или иначе будет решена.