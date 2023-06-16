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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

ЦБ обсуждает интеграцию платформ национальных цифровых валют с несколькими странами

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Банк России обсуждает интеграцию платформы цифрового рубля с платформами национальных валют нескольких стран, заявила на ПМЭФ первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

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ЦБ в конце марта сообщал, что готов к проведению пилота с реальными цифровыми рублями с 13 банками в запланированные сроки (с 1 апреля). Но пилот так и не стартовал из-за отсутствия необходимой правовой основы. Ожидается, что пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля будет принят Госдумой в весеннюю сессию, которая продлится до 30 июля.

"Как только будет принят закон (о цифровом рубле - ИФ), мы действительно уже на реальных операциях начинаем работать с цифровым рублем. И параллельно мы сейчас обсуждаем с несколькими странами, теми, которые тоже делают свои национальные цифровые валюты, как нам эту интеграцию построить", - сказала Скоробогатова.

"В этом случае SWIFT не задействован, у нас совершенно новые прямые отношения и, конечно, это полностью изменит платежную инфраструктуру в мире", - добавила она.

Кроме этого, ЦБ продолжает развивать международное сотрудничество и по Системе передачи банковских сообщений (СПФС), а также по Системе быстрых платежей (СБП).

"Мы работаем и по СПФС, мы работаем и по Системе быстрых платежей. Например, 14 банков из трех стран сейчас уже запустили с нами работу по СБП", - отметила Скоробогатова.

По ее словам, сейчас россияне могут отправить переводы по номеру телефона в эти три страны, а обратный механизм будет запущен в скором времени. При этом зампред ЦБ не стала называть, что это за страны.

Количество операций в СПФС за пять месяцев выросло до 82 млн сообщений, что в 4,6 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточнила Скоробогатова журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"Для бизнеса прежде всего важно - это система расчетов. И здесь мы поддерживаем абсолютно все платформы и все решения, которые могут быть. А именно не только как интеграция платформа-платформа, но если какие-то страны нам готовы предлагать решения через bridge, мы тоже будем готовы это сделать", - отметила Скоробогатова.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - международная система передачи финансовых сообщений (платежных поручений, поручений на перевод ЦБ, справочной информации) для выполнения транзакций на рынке платежей, ценных бумаг, производных финансовых инструментов. В 2022 году в рамках санкций от SWIFT отключили несколько крупных российских банков.

СПФС - аналог SWIFT, который обеспечивает бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри России, так и за ее пределами.

Банк России Ольга Скоробогатова SWIFT СПФС СБП Госдума
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