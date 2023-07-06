Запасы сахара в РФ к концу июня совпали с уровнем 2022 года

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Товарные запасы сахара в РФ, по данным на 30 июня, составляли 1,4 млн тонн, что соответствует показателю прошлого года. Об этом сообщает в четверг аналитическая служба Союзроссахара.

Объем торгов сахаром на российских товарных биржах в июне по сравнению с маем увеличился на треть и составил 42,6 тыс. тонн. Всего с начала года общий объем торгов вырос на 21%, до 176,9 тыс. тонн.

По данным службы, средние внебиржевые цены на сахар в июне сохранились на уровне 61-62 рубля за кг (с НДС), что соответствует уровню мая, июля и августа 2022 года. Средняя оптовая цена на сахар за 6 месяцев этого года составила 56 рублей за кг (с НДС), что ниже уровня прошлого года.

"На рынке сахара сохраняется сезонная волатильность, которая зависит от возможности производителями финансирования товарных запасов, а также наличия складов для хранения сахара", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что цены на сахар в РФ остаются самыми низкими среди стран СНГ.

По данным на 1 июля посевы сахарной свеклы развиваются лучше, чем годом ранее. Производство сахара из свеклы нового урожая в Краснодарском крае может начаться в конце июля. В отдельных районах Поволжья стоит засушливая погода, есть дефицит влаги в почве. Однако это существенно не отразилось на развитии посевов, считают аналитики.