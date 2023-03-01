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Кондитеры недоумевают по поводу роста цен на сахар при увеличении его производства в РФ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Кондитерская отрасль РФ, один из крупных потребителей сахара, недоумевает по поводу роста цен на него при увеличении производства в текущем году.

"Если говорить по динамике, то средние цены на сахар - плюс 27% за год. Если говорить на сегодня, то даже на январь-февраль мы опять вошли в динамику роста. Урожай свеклы и выработка сахара неординарно высокие, сахара предостаточно, импортом не надо заниматься. Но цены летят и летят", - сказал президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Сергей Носенко на конференции "Кондитерские изделия ХХI века: состояние, вызовы, перспективы" в Москве.

Он сообщил, что кондитерская промышленность ежегодно потребляет порядка 1,5 млн тонн сахара, что составляет 38% в ее сырьевой составляющей. За сахаром следует мука - 1,1 млн тонн (28%).

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Как сообщал Союзроссахар, в текущем сезоне РФ произвела 5,9 млн тонн свекловичного сахара, на 9% больше, чем сезоном ранее. Переработка сахарной свеклы завершена, продолжается выработка сахара из сиропа и мелассы, а также перерабатывается импортный сахар-сырец.

Носенко также сообщил, что в 2022 году, по предварительным данным, производство кондитерских изделий в РФ снизилось на 2,1%, до 4 млн 003,1 тыс. тонн с 4 млн 089,4 тыс. тонн в 2021 году. В то же время он считает, что окончательные данные могут быть на 100 тыс. тонн больше. Потребление сладостей в РФ стабильно. В прошлом году оно составило 25,5 кг на человека против 25,2 кг годом ранее.

"Положительным фактором рынка является то, что он сильно диверсифицирован - от крекера и галет до премиального шоколада. Можно выбрать", - сказал Носенко. К тому же в РФ сформировалась устойчивая культура потребления кондитерских изделий. "Культура чаепития нигде так не развита, как в РФ. А как оно может быть без вазы с конфетами? Абсурд", - заявил глава АСКОНД.

В то же время отрасль сильно зависит от ценовых колебаний на сырьевом рынке, торговых наценок и отсутствия роста доходов населения, отметил Носенко.

Россия
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