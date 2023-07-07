Пивовары РФ по итогам 2023 года ждут "нейтральный результат" в работе отрасли

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Производство пива в РФ в этом году может сохраниться на уровне прошлого года, рассчитывают в Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП), объединяющей компании, на долю которых приходится порядка 70% производства пива в РФ.

"Надеемся на то, что ситуация на рынке сохранится в текущих реалиях, без потрясений. В этом случае по итогам года можно ожидать нейтральный результат", - заявил в интервью "Интерфаксу" исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов.

При этом он отметил, что "давать какие-либо прогнозы пока преждевременно". "Впереди еще два летних месяца, высокий для отрасли сезон, от которого во многом будут зависеть годовые показатели", - сказал он.

Как сообщалось, в мае по сравнению с апрелем этого года рост производства в отрасли оставил 16,5%, в годовом выражении - 7,1%. За пять месяцев выпущено больше на 1,2%.

В то же время, как заявил Мамонтов, отрасль продолжает испытывать трудности, в том числе и те, которые появились в прошлом году. Они связаны с изменениями в логистических цепочках, которые привели к сбоям в поставках сырья, оборудования и комплектующих. Процесс адаптации продолжается, и пивовары делают все возможное, чтобы сохранять положительную динамику производства и продаж, сказал он.

Отвечая на вопрос о том, как планы зарубежных компаний уйти с российского рынка могут повлиять на состояние отрасли, Мамонтов заявил, что "ассоциация не комментирует действия отдельных компаний". "Но если говорить про рынок в целом, то, по большому счету, речь идет о смене собственника, производство же остается, - сказал он. - Этот процесс мы не считаем критичным для состояния рынка. Предприятия как работали, так и работают в штатном режиме, продукция выпускается, перед сотрудниками выполняются обязательства, перед клиентами - тоже, налоги выплачиваются".

По его словам, главное изменение заключается в том, что когда начались жесткие санкционные меры, некоторые компании заявили о сокращении или прекращении выпуска тех или иных брендов, но при этом сумели вывести на рынок новые сорта.

Говоря о структуре российского рынка, Мамонтов, сославшись на данные NielsenIQ, сообщил, что доля импортного пива продолжает постепенно сокращаться. Если в первом квартале 2022 года в среднем на точку продаж приходилось 14 импортных SKU, то в январе-апреле 2023 года - 10. В то же время растет количество SKU локального пива. В первом квартале 2022 года было 56, в январе-апреле этого - 60. В натуральном выражении доля локального пива в январе-апреле 2023 года составила 68,4% против 66% год назад. Доля лицензионного пива сократилась на 1,2 п.п. - с 28,3% до 27,1%, импортного - на 1,4 п.п. - с 5,1% до 3,7%.

Как сообщалось, в 2022 году пивоваренные предприятия РФ произвели 704,1 млн декалитров (дал) пива, что соответствует показателю 2021 года. В целом производство пива и пивных напитков составило 802,5 млн дал, что на 0,3% больше, чем годом ранее. При этом производство пивных напитков увеличилось на 2,5%, до 98,4 млн дал.