Цена бензина Аи-92 на бирже выросла до нового рекорда

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин на уходящей торговой неделе демонстрировали умеренный рост день ото дня, за неделю увеличившись примерно на 2%, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

С начала недели стоимость 92-го бензина на площадке выросла на 1,7%, до 59,174 тыс. руб./т, что является новым рекордом в истории торгов. Биржевая цена 95-го бензина увеличилась на 1,9%, до 65,833 тыс. руб./т. Повышательная динамика по обоим видам топлива наблюдалась на протяжении всей торговой недели, однако рост был умеренным, в некоторые дни - в пределах бокового диапазона.

Биржевые торги бензинами сопровождаются высокой волатильностью на протяжении последнего месяца, цены еженедельно меняются в пределах 2-3%, при этом оставаясь на исторических максимумах.

Подъем биржевых котировок продолжается с середины апреля. За этот период Аи-92 в опте подорожал на 27%, Аи-95 - на 29%. Среди основных факторов участники рынка отмечали недостаток предложения на фоне увеличения внутреннего спроса в связи с сезонным фактором.

Федеральная антимонопольная служба ранее направила письма девяти нефтяным компаниям с требованием увеличить объемы продаж топлива на бирже. При неисполнении этих требований ФАС грозила возбудить против нефтяников антимонопольные дела. Кроме того, ведомство разработало документы, которые позволят в ближайшей перспективе - после принятия приказа и проекта постановления правительства РФ - увеличить объем продаж бензина на бирже до 13%, а дизеля - до 9,5%. Это требование затронет все нефтяные компании, получающие выплаты по демпферу. Также ФАС обсуждает ужесточение критериев экспорта топлива.

В свою очередь, в Минэнерго отмечали, что внутренний рынок в настоящее время обеспечен бензином в достаточном объеме, его продажи на бирже растут после завершения ремонтов на крупных НПЗ. Кроме того, последовательно снижается экспорт моторного топлива. В частности, ведомство ожидало в июне данный показатель ниже на 30% к маю.

Кроме того, вице-премьер Александр Новак поручил проработать квотирование экспорта нефтепродуктов компаниями. Такое решение принято по итогам совещания о стабилизации поставок на внутренний рынок.