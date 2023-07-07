Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Цена бензина Аи-92 на бирже выросла до нового рекорда

Цена бензина Аи-92 на бирже выросла до нового рекорда
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин на уходящей торговой неделе демонстрировали умеренный рост день ото дня, за неделю увеличившись примерно на 2%, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

С начала недели стоимость 92-го бензина на площадке выросла на 1,7%, до 59,174 тыс. руб./т, что является новым рекордом в истории торгов. Биржевая цена 95-го бензина увеличилась на 1,9%, до 65,833 тыс. руб./т. Повышательная динамика по обоим видам топлива наблюдалась на протяжении всей торговой недели, однако рост был умеренным, в некоторые дни - в пределах бокового диапазона.

Биржевые торги бензинами сопровождаются высокой волатильностью на протяжении последнего месяца, цены еженедельно меняются в пределах 2-3%, при этом оставаясь на исторических максимумах.

Подъем биржевых котировок продолжается с середины апреля. За этот период Аи-92 в опте подорожал на 27%, Аи-95 - на 29%. Среди основных факторов участники рынка отмечали недостаток предложения на фоне увеличения внутреннего спроса в связи с сезонным фактором.

Федеральная антимонопольная служба ранее направила письма девяти нефтяным компаниям с требованием увеличить объемы продаж топлива на бирже. При неисполнении этих требований ФАС грозила возбудить против нефтяников антимонопольные дела. Кроме того, ведомство разработало документы, которые позволят в ближайшей перспективе - после принятия приказа и проекта постановления правительства РФ - увеличить объем продаж бензина на бирже до 13%, а дизеля - до 9,5%. Это требование затронет все нефтяные компании, получающие выплаты по демпферу. Также ФАС обсуждает ужесточение критериев экспорта топлива.

В свою очередь, в Минэнерго отмечали, что внутренний рынок в настоящее время обеспечен бензином в достаточном объеме, его продажи на бирже растут после завершения ремонтов на крупных НПЗ. Кроме того, последовательно снижается экспорт моторного топлива. В частности, ведомство ожидало в июне данный показатель ниже на 30% к маю.

Кроме того, вице-премьер Александр Новак поручил проработать квотирование экспорта нефтепродуктов компаниями. Такое решение принято по итогам совещания о стабилизации поставок на внутренний рынок.

Аи-92 Аи-95 бензин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Утильсбор на ввозимые в РФ для перепродажи авто с 1 августа вырастет в 1,7-3,7 раза

Утильсбор на ввозимые в РФ для перепродажи автомобили вырастет с 1 августа

Утильсбор на ввозимые в РФ для перепродажи автомобили вырастет с 1 августа

Спотовая цена газа в Европе восстанавливается после снижения в четверг

Спотовая цена газа в Европе восстанавливается после снижения в четверг

Операционная прибыль Samsung во II квартале упала до минимума за 14 лет

Операционная прибыль Samsung во II квартале упала до минимума за 14 лет

Нефть Brent подорожала до $76,85 за баррель

Нефть Brent подорожала до $76,85 за баррель

Финансовый конгресс ЦБ: надежда на раскрытие

Рубль в четверг сумел отыграть значительную часть утренних потерь

Рубль в четверг сумел отыграть значительную часть утренних потерь

Brent подешевела до $75,46 за баррель на фоне общего снижения аппетита к риску

ЦБ РФ допускает повышение ставки, но будет ли оно разовым или запустит цикл - вопрос анализа

ЦБ РФ допускает повышение ставки, но будет ли оно разовым или запустит цикл - вопрос анализа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });