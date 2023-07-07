"СПБ биржа" ждет устойчивого роста объема торгов до конца года

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Объемы торгов иностранными ценными бумагами на "СПБ бирже" устойчиво растут, сохранение такой динамики ожидается до конца 2023 года, заявил "Интерфаксу" гендиректор торговой площадки Роман Горюнов.

"Сейчас мы видим, что объемы устойчиво растут, и надеемся, что такая же динамика будет до конца года. Снижения пока не ожидается", - сказал Горюнов в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Росту объема торгов по сравнению с текущими уровнями, в частности, будет способствовать запуск торгов гонконгскими ETF для неквалифицированных инвесторов, отметил глава "СПБ биржи".

При этом он затруднился дать прогноз, как изменится объем торгов по итогам 2023 года в сравнении с показателем прошлого года.

Объем сделок на "СПБ бирже" в режиме основных торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" в июне 2023 года вырос до $3,80 млрд после $3,13 млрд в мае и $2,5 млрд в апреле.

По итогам 2022 года объем торгов иностранными бумагами на "СПБ бирже" составил $122,19 млрд, что в 3,2 раза меньше, чем в 2021 году ($393,43 млрд).

Ранее в пятницу "СПБ биржа" сообщила, что 12 июля начнёт торги ценными бумагами восьми ETF с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже, которые будут доступны неквалифицированным инвесторам. Торги и расчеты по шести фондам будут проводиться в двух валютах - гонконгских долларах и китайских юанях, по двум фондам - только в гонконгских долларах.