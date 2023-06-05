Объем торгов иностранными акциями на СПБ бирже в мае вырос на 25,2% м/м

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" "СПБ биржи" в мае 2023 года составил $3,13 млрд, что на 25,21% больше, чем в апреле ($2,5 млрд), и на 71,68% меньше, чем в мае 2022 года ($11,04 млрд), говорится в сообщении биржи.

Среднедневной объем торгов в мае увеличился на 8,09% по сравнению с апрелем и составил $0,14 млрд. Участники заключили в мае 4,17 млн сделок в режиме основных торгов против 4,93 млн в апреле.

Количество активных счетов инвесторов в мае уменьшилось на 0,52% и составило 169,06 тыс. (169,94 тыс. в апреле). Количество счетов с позициями по ценным бумагам достигло 2,03 млн.

Сделки в мае заключались с 1997 наименованиями акций, депозитарных расписок международных компаний и ценных бумаг инвестиционных фондов.

Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов ценными бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже по итогам мая увеличился на 31,11% по сравнению с аналогичным показателем апреля и составил HK$ 0,68 млрд (что эквивалентно $86,98 млн).

Участники торгов и их клиенты в мае заключили 136,63 тыс. сделок (увеличение на 5,51% по сравнению с апрелем).

Лидерами по объему торгов в режиме основных торгов иностранными ценными бумагами стали акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Tesla, NVIDIA Corp., Marathon Digital Holdings, Coinbase Global, Virgin Galactic Holdings, Advanced Micro Devices, Alibaba, Riot Platforms, JD.com Inc. ADR, SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF.

Лидерами по объему биржевых торгов гонконгскими ценными бумагам были акции Alibaba, JD.com, Li Auto, Baidu Inc., WH Group Limited, NIO, XPeng, Meituan, CK Hutchison Holdings Limited, Tencent Holdings Limited.