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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Набиуллина напомнила инвесторам об инфраструктурных рисках и в дружественных юрисдикциях

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Учет и хранение иностранных ценных бумаг через дружественную инфраструктуру снижает потенциальные риски для инвесторов, но полностью исключить их невозможно, заявила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Надо учитывать, что наименьшие риски, если вы торгуете российскими ценными бумагами в российской инфраструктуре, естественно. Учет и хранение бумаг через дружественную инфраструктуру снижает вероятность возникновения таких инфраструктурных рисков, но полностью не исключает их. Поэтому, на наш взгляд, инвестору по-прежнему надо анализировать, оценивать риски таких инвестиций", - сказала она.

По ее словам, совсем убрать такие риски невозможно.

Набиуллина напомнила, что с 2022 года ЦБ старается минимизировать инфраструктурные риски для инвестирования в иностранные бумаги. Например, уже сейчас неквалифицированные инвесторы не могут покупать бумаги недружественных эмитентов.

"Новые иностранные инструменты допускаются на биржевые торги при условии их обслуживания именно дружественной инфраструктурой. А участники рынка должны уведомлять инвесторов о рисках, которые связаны с такими инвестициями", - добавила глава ЦБ.

Ранее в июле "СПБ биржа" запустила торги гонконгскими ETF (exchange traded fund - биржевые инвестиционные фонды) в гонконгских долларах и юанях, которые доступны неквалифицированным инвесторам. Хранение и расчеты по ним проводятся с использованием цепочки дружественных депозитариев, отмечала биржа.

СПБ биржа Эльвира Набиуллина Банк России
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