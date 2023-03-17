Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

"ЛУКОЙЛ" изучает вхождение в новые проекты в Конго в качестве оператора

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" обсуждает с Республикой Конго возможность вхождения в новые нефтегазовые проекты в этой стране в качестве оператора, сообщил журналистам вице-президент российской нефтяной компании по Америке, Африке и Ближнему Востоку Иван Романовский по итогам встречи с министром нефти и газа республики Бруно Жан-Ришаром Итуа.

Он напомнил, что компания уже участвует в проекте Marine XII, оператором которого является итальянская компания Eni. "Однако "ЛУКОЙЛ" нацелен на развитие в Республике Конго. И, в первую очередь, мы заинтересованы в проектах, где "ЛУКОЙЛ" мог бы выступить оператором. Сегодня мы обсудили ряд таких возможностей", - добавил Романовский.

Вице-президент НК выразил надежду на то, что министр нефти и газа и правительство Республики Конго поддержат вхождение "ЛУКОЙЛа" в новые проекты.

Лицензионный участок Marine XII площадью 571 кв. км расположен на континентальном шельфе Республики Конго в 20 км от берега. Глубина моря в районе участка составляет 20-90 м. В пределах участка открыто пять месторождений, доказанные и вероятные запасы (2P) которых оцениваются в 1,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента, по данным международного независимого аудита.

В 2015 году в эксплуатацию введены месторождения Nene и Litchendjili, текущая суточная добыча на которых составляет 28 тыс. барр. нефти (в основном легкой малосернистой) и газового конденсата, а также 1,7 млн куб. м товарного газа. "ЛУКОЙЛ" в 2019 году купил у New Age M12 Holdings Limited 25%-ю долю участия в Marine XII за $800 млн. В проекте, где оператором выступает Eni (65%), также участвует государственная компания Societe Nationale des Petroles du Congo с долей 10%. Производимый СПГ предполагается экспортировать.

В конце декабря 2022 года Eni подписала контракт с китайской инжиниринговой Wison Heavy Industry на строительство плавучей установки сжиженного природного газа (Floating Liquefied Natural Gas, FLNG) мощностью 2,4 млн тонн в год в рамках проекта Marine XII.

ЛУКОЙЛ Конго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг сообщил, что идет разработка замены импортным свечам зажигания для Superjet

Набсовет X5 порекомендует акционерам отказаться от выплаты дивидендов за 2022 год

Набсовет X5 порекомендует акционерам отказаться от выплаты дивидендов за 2022 год

First Republic Bank получил $30 млрд помощи от 11 банков и приостановил выплату дивидендов

First Republic Bank получил $30 млрд помощи от 11 банков и приостановил выплату дивидендов

JPMorgan и ряд других крупных банков обсуждают шаги спасения First Republic Bank

Nokian Tyres получила от "Татнефти" 285 млн евро за шинный бизнес в РФ

Nokian Tyres получила от "Татнефти" 285 млн евро за шинный бизнес в РФ

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов

Пакет законопроектов о цифровом рубле принят Госдумой в I чтении

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });