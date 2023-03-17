"ЛУКОЙЛ" изучает вхождение в новые проекты в Конго в качестве оператора

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" обсуждает с Республикой Конго возможность вхождения в новые нефтегазовые проекты в этой стране в качестве оператора, сообщил журналистам вице-президент российской нефтяной компании по Америке, Африке и Ближнему Востоку Иван Романовский по итогам встречи с министром нефти и газа республики Бруно Жан-Ришаром Итуа.

Он напомнил, что компания уже участвует в проекте Marine XII, оператором которого является итальянская компания Eni. "Однако "ЛУКОЙЛ" нацелен на развитие в Республике Конго. И, в первую очередь, мы заинтересованы в проектах, где "ЛУКОЙЛ" мог бы выступить оператором. Сегодня мы обсудили ряд таких возможностей", - добавил Романовский.

Вице-президент НК выразил надежду на то, что министр нефти и газа и правительство Республики Конго поддержат вхождение "ЛУКОЙЛа" в новые проекты.

Лицензионный участок Marine XII площадью 571 кв. км расположен на континентальном шельфе Республики Конго в 20 км от берега. Глубина моря в районе участка составляет 20-90 м. В пределах участка открыто пять месторождений, доказанные и вероятные запасы (2P) которых оцениваются в 1,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента, по данным международного независимого аудита.

В 2015 году в эксплуатацию введены месторождения Nene и Litchendjili, текущая суточная добыча на которых составляет 28 тыс. барр. нефти (в основном легкой малосернистой) и газового конденсата, а также 1,7 млн куб. м товарного газа. "ЛУКОЙЛ" в 2019 году купил у New Age M12 Holdings Limited 25%-ю долю участия в Marine XII за $800 млн. В проекте, где оператором выступает Eni (65%), также участвует государственная компания Societe Nationale des Petroles du Congo с долей 10%. Производимый СПГ предполагается экспортировать.

В конце декабря 2022 года Eni подписала контракт с китайской инжиниринговой Wison Heavy Industry на строительство плавучей установки сжиженного природного газа (Floating Liquefied Natural Gas, FLNG) мощностью 2,4 млн тонн в год в рамках проекта Marine XII.