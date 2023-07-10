Brent торгуется у $78,4 за баррель

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти замедлили снижение вечером в понедельник. Трейдеры ждут ключевых данных о предложении на этой неделе, сообщает MarketWatch.

Управление по информации в области энергетики (EIA) Министерства энергетики США 11 июля опубликует ежемесячный прогноз по нефти. 13 июля новые отчеты по нефтяному рынку представят ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА).

К 17:40 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures у $78,39 за баррель, что на 8 центов (0,1%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на 15 центов (0,2%), до $73,71 за баррель.

"Пока очевидно, что на рынке больше продавцов, которые при первой возможности продают нефть, если видят относительно слабые фундаментальные показатели, и с точки зрения контрмер у ОПЕК не остается выбора, кроме как продолжить сокращение предложения", - сказал MarketWatch главный инвестиционный директор Zaye Capital Markets Наим Аслам.

Саудовская Аравия ранее сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки на август. Таким образом, в августе производство в стране останется на уровне около 9 млн б/с.