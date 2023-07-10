"Магнит" назначил информационного агента для оферты нерезидентам

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" привлек консалтинговую компанию Alliance Advisors UK в качестве информационного агента по выкупу акций у инвесторов-нерезидентов, сообщила компания.

Привлечение информационного агента в рамках оферты в "Магнит" объяснили интересом и большим объемом обращений со стороны акционеров.

16 июня "Магнит" объявил, что намерен выкупить до 10% акций у нерезидентов, позднее лимит по выкупу бумаг был увеличен до 29,8%. Цена выкупа установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям, которая предполагает дисконт в 50% к рыночной стоимости актива, т.е. в 2215 рублей/акция.

Акционеры смогут подать заявки на выкуп акций до 12:00 по Москве 19 июля, объявление результатов оферты запланировано до 26 июля. Расчеты с акционерами планируется провести до 9 августа.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. По состоянию на 31 декабря 2022 года основным акционером "Магнита" является Marathon Group Александра Винокурова - ей принадлежит 29,2%. Free float составляет 66,8%.