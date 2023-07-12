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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

"Магнит" распространил оферту для нерезидентов, владеющих акциями через Euroclear

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" решил распространить оферту, направленную на выкуп акций у нерезидентов, на тех, кто владеет бумагами компании через депозитарий Euroclear, говорится в сообщении ритейлера.

В конце июня Euroclear возобновил расчеты по акциям некоторых российских компаний, в частности, "Магнита".

Решение о распространении выкупа акций принято в связи возобновлением расчетов, а также из-за того, что компания получает обращения от держателей акций через Euroclear по оферте, поясняют в компании.

Ранее ритейлер привлек консалтинговую компанию Alliance Advisors UK в качестве информационного агента по выкупу акций в связи с большим объемом обращений.

16 июня "Магнит" объявил о том, что намерен выкупить до 10% акций у нерезидентов, позднее лимит по выкупу бумаг был увеличен до 29,8%. Цена выкупа установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям, которая предполагает дисконт в 50% к рыночной стоимости актива, т.е. в 2215 рублей/акция.

Акционеры смогут подать заявки на выкуп акций до 12:00 по московскому времени 19 июля, объявление результатов оферты запланировано до 26 июля. Расчеты с акционерами планируется провести до 9 августа.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. По состоянию на 31 декабря 2022 года основным акционером "Магнита" является Marathon Group Александра Винокурова - ей принадлежит 29,2%. Free float составляет 66,8%.

Euroclear Магнит
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