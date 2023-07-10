Rystad назвала преувеличенными прогнозы о недостатке инвестиций в нефтегаз

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Постоянные заявления о хроническом недофинансировании мировой нефтегазовой отрасли преувеличены, говорится в исследовании Rystad Energy.

По информации издания, инвестиции в сектор разведки и добычи упали с тех пор, как в 2014 году они достигли пика в $887 млрд, а в этом ожидаются около $580 млрд. Сократилось и количество законченных скважин: с 88 тысяч до 59 тысяч. В результате многие участники рынка прогнозируют, что эта тенденция сохранится и приведет к хроническому недофинансированию и дефициту предложения нефти в ближайшие годы.

"Однако наше моделирование и анализ говорят о другом. Более низкие цены за единицу продукции, повышение эффективности, повышение производительности и развивающиеся портфельные стратегии значительно повысили эффективность добывающей отрасли. Другими словами, отрасль может делать то же самое, что и раньше, но с гораздо меньшими затратами. Хотя инвестиции сократились, активность и производство остаются на высоком уровне и находятся на уровне 2010-2014 годов", - отмечают аналитики.

"Вопреки распространенному мнению, мир инвестирует соответствующие суммы денег в производство ископаемого топлива для удовлетворения спроса. Экономия затрат означает, что операторы могут добывать такое же количество нефти с меньшими затратами, и мы не предвидим кризиса предложения нефти из-за недостаточных инвестиций в ближайшее время", - объяснил руководитель отдела разведки и добычи Rystad Energy Эспен Эрлингсен.

Ресурсный потенциал нефти по всем скважинам, законченным в 2022 году, эксперты оценивают почти в 32 млрд баррелей, что всего на 15% ниже, чем в 2014 году, а на 2023 год ожидается дальнейший рост этого значения и достижение почти 35 млрд баррелей.

"Новые ресурсы будут ежегодно превышать общий объем добычи по крайней мере до 2025 года, что демонстрирует положительную траекторию развития мировой нефтяной промышленности и подтверждает наш вывод о том, что дефицит предложения, вызванный недостатком инвестиций, маловероятен в краткосрочной перспективе", - резюмируют в Rystad Energy.