В Британии запретили рекламу Shell, Repsol и Petronas в рамках борьбы с greenwashing

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Британский регулятор рекламного рынка запретил несколько рекламных акций Shell, Repsol и Petronas, посчитав, что они дают неверное представление о работе нефтегазовых компаний, позиционируя их как более экологичные, чем есть на самом деле, пишет Financial Times.

Управление по стандартам рекламы (Advertising Standards Authority, ASA) отмечает, что компании "пренебрегли важной информацией" в рекламных объявлениях, где они говорили о "зеленых" предложениях и планах, в том числе, о решениях в сфере возобновляемых источников энергии и целях достижения углеродной нейтральности, не упоминая о своих более крупных операциях с высокими выбросами.

Таким образом, реклама компаний вводила общественность в заблуждение, считают в ASA.

Регулятор отмечает, что Shell сохраняет масштабные инвестиции в нефтегазовый сектор, который составлял основную часть ее бизнес-модели в 2022 году и, вероятно, будет составлять в ближайшем будущем, однако рекламные акции компании создают обратное впечатление.

В стратегии Repsol добыча нефти и газа также занимает важное место, а биотопливо и синтетическое топливо, которое компания продвигала в своей рекламе в этом году, является "лишь крупицей операций в сравнении с существенной и растущей добычей ископаемого топлива", отмечают в ASA.

Точно так же, общественность не понимает "степени продолжающегося крупного вклада Petronas в выбросы парниковых газов, основываясь на заявлениях компании" в рекламе, заявил регулятор.

Ранее ASA принимала жесткие меры и против других компаний в рамках борьбы с практикой greenwashing ("зеленый камуфляж"), пишет FT.

В 2023 году регулятор запретил рекламу авиакомпаний Etihad Airways и Lufthansa, которая, по его мнению, вводила общественность в заблуждение относительно степени негативного воздействия полетов на окружающую среду. В 2022 году запреты коснулись банка HSBC и ритейлера Tesco.