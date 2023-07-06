Глава Crescent Petroleum обвинил скупающую СПГ Европу в лицемерии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Европа лицемерит, скупая необходимый ей сжиженный природный газ по всему миру и одновременно призывая страны Африки и Азии не переходить на использование угля, заявил на семинаре ОПЕК глава нефтегазовой компании из ОАЭ Crescent Petroleum Маджид Джафар.

Он отметил, что из-за недостатка инвестиций в добычу нефти и газа цены на энергию взлетели, в результате чего развивающиеся страны перешли на сжигание угля, что привело к росту выбросов.

"Такая политика не имеет смысла. Это все равно, что пытаться решить проблему ожирения, прекратив кредитовать фермеров и ничего не делая с ресторанами и супермаркетами. Это то, что происходило в энергетике. Так или иначе, мы видим недостаток предложения, а спрос продолжает расти, и это ведет к энергетической нужде", - сказал Джафар.

"И Европа ходила по всему миру в поиске необходимого ей СПГ, и в то же время читая лекции Африке и Азии, что не надо жечь уголь и субсидировать энергетику", - сказал он, подчеркнув, что с точки зрения 7 млрд человек это является лицемерием.

Джафар подчеркнул, что нарратив энергоперехода проистекает из мифа, что всю энергию можно производить из солнца и ветра, но это недостижимо.

"Эту энергию нельзя хранить, и - если солнце не светит, а ветер не дует, - энергии нет. Нет абсолютно чистого источника энергии, но газ и атомная энергия - наиболее чистые", - сказал глава Crescent Petroleum.

По его словам, нет жизнеспособной энергосистемы, которая может удовлетворить нужды 7 млрд людей, которые еще сталкиваются с энергетической нуждой, а не только 1 млрд человек, которые принимают энергию как должное.

"Если вы один из 1 млрд человек из стран ОЭСР, единственное, что вас волнует - это климатическая повестка, а для 7 млрд человек актуальны вопросы следующей недели или дня - здоровья, образования, чистой воды. И развивающиеся страны видят, что мировые институты, включая ООН, действуют назидательно, призывая их к реформам", - подчеркнул Джафар.

По его словам, "те, кто призывают перестать инвестировать в нефть и газ, должны перестать их использовать - не водить машину, даже электрическую, не использовать компьютер, не надеяться на тепло или кондиционирование, в противном случае - прекратить лицемерить".