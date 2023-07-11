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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Brent подорожала до $78,1 за баррель

Brent подорожала до $78,1 за баррель
Фото: Getty Images

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут во вторник благодаря объявленным в Китае мерам поддержи рынка недвижимости, проблемы которого продолжают сдерживать экономический рост в стране.

Народный банк КНР расширит программу поддержки девелоперов, в том числе будет стимулировать банки к выдаче кредитов представителям сектора на завершение проектов строительства жилья, сообщает MarketWatch.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о динамике потребительских цен в США за июнь, а также ежемесячные доклады ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

К 8:20 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 (0,5%) до $78,08 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $0,78 (1%), до $77,69 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи на $0,41 (0,56%), до $73,4 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,87 (1,2%), до $72,99 за баррель.

"Новые стимулы для китайского рынка недвижимости поддерживают нефтяной рынок, - считает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - Данные по инфляции в США, которые будут обнародованы в среду, могут определить направление рынка в краткосрочной перспективе, поскольку они покажут, чего ждать от Федрезерва на ближайшие месяцы".

Brent WTI МЭА ОПЕК США Народный банк Китая Китай
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