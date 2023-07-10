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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:24

Число созданных в РФ компаний в I полугодии г/г увеличилось на 7%, ликвидированных – на 3%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Количество коммерческих организаций, внесенных в госреестр РФ как вновь созданные, в первом полугодии 2023 года составило 119,2 тыс., что на 6,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года (111,6 тыс.). Об этом свидетельствуют данные на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

В то же время количество коммерческих организаций, прекративших деятельность в связи с ликвидацией, в первом полугодии 2023 года увеличилось на 2,6%, до 23,3 тыс. с 22,7 тыс. в первой половине 2021 года.

В том числе количество компаний, прекративших деятельность в связи с ликвидацией в порядке банкротства, в первой половине текущего года было на 11,2% меньше чем в первом полугодии 2022 года – 3,0 тыс. против 3,4 тыс.

Количество компаний, деятельность которых прекращена в связи с исключением из госреестра по решению ФНС, в первом полугодии 2023 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 34,8% – до 85,1 тыс. со 130,7 тыс.

В том числе за шесть месяцев 2023 года исключены из ЕГРЮЛ 14,6 тыс. недействующих юрлиц (снижение на 48,9% с 28,6 тыс. в первой половине 2022 года) и 70,5 тыс. юрлиц, сведения о которых признаны недостоверными (снижение на 30,9% со 102,0 тыс. в прошлом году).

Всего прекратили свою деятельность в первом полугодии 2023 года 110,6 тыс. компаний, что на 28,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (155,7 тыс.).

Согласно данным ФНС, общее количество действующих коммерческих компаний, сведения о которых содержатся в едином госреестре, в первом полугодии 2023 года увеличилось на 1,2% – до 2,641 млн с 2,609 млн (в первом квартале был зафиксирован рост числа компаний на 2,0%, до 2,661 млн, во втором квартале – снижение на 0,7%). За год их стало больше на 1,3%, с 2,607 млн.

Общее количество юрлиц, сведения о которых содержатся в госреестре, в первом полугодии 2023 года увеличилось на 1,3%, до 3,239 млн.

ФНС
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