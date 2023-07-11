"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций "Саратовэнерго"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО "Саратовэнерго" в период с 10:26 до 10:56 в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона обыкновенные акции "Саратовэнерго" дорожали на 26,7% уровню закрытия 10 июля, до 0,3474 рубля за штуку.