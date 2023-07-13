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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций "Варьеганнефтегаза"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО "Варьеганнефтегаз" в период с 10:49 до 11:19 в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость обыкновенных акций ПАО "Варьеганнефтегаз" составила 2396 рубля за штуку (+23,9% к закрытию торгов 12 июля).

Варьеганнефтегаз Мосбиржа
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