"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций "Варьеганнефтегаза"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО "Варьеганнефтегаз" в период с 10:49 до 11:19 в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость обыкновенных акций ПАО "Варьеганнефтегаз" составила 2396 рубля за штуку (+23,9% к закрытию торгов 12 июля).