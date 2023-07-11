"Белуга" в I полугодии снизила отгрузки алкогольной продукции на 5,7%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - "Белуга групп", один из ведущих производителей алкоголя в РФ, в первом полугодии отгрузила 7 млн декалитров (дал) продукции, что на 5,7% меньше, чем годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года этот показатель увеличился на 7%.

Без учета экспортных продаж снижение отгрузок к 2022 г. составляет 2,8%.

Отгрузки брендов собственного производства снизились на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в то время как отгрузки партнерских брендов выросли на 27%.

По итогам I полугодия торговая сеть "ВинЛаб" увеличила объем продаж на 33,5% за счет роста трафика на 27% и среднего чека на 5%.

Количество торговых точек за полугодие выросло на 155, общее число магазинов превысило 1,5 тыс.

В рамках развития электронной коммерции объем продаж по системе click & collect вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля электронной коммерции в сети составляет 7,3% против 5,8% в прошлом году. Более 170 тыс. электронных заказов выдаются в магазинах "ВинЛаб" ежемесячно.

"Белуга групп" - один из крупнейших в России производителей алкоголя. В 2022 году компания увеличила отгрузки на 6,8%, до 16,8 млн дал. Из этого объема 13,9 млн дал пришлось на собственные бренды, показавшие рост на 5,4% к предыдущему году, и 2,9 млн дал - на партнерские (рост на 13,8%).

Выручка за 2022 год составила 97,32 млрд рублей, что на 29,9% больше, чем в 2021 году. EBITDA за год увеличилась в 1,7 раза - до 17,36 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 17,8% против 14% по итогам 2021 года. Чистая прибыль выросла в 2,2 раза, до 8,44 млрд рублей.