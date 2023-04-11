"Белуга" в I квартале снизила отгрузки алкогольной продукции на 7,5%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - "Белуга групп", один из ведущих производителей алкогольной продукции в РФ, в первом квартале отгрузила 3,521 млн декалитров (дал) продукции, что на 7,5% меньше, чем годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года этот показатель увеличился на 15,8%. "Отгрузки выросли относительно I квартала 2021 года, но не достигли рекордного показателя прошлого года. Общие отгрузки в январе и феврале этого года были выше, чем в 2022 году, - сообщает компании - Объем, реализованный в марте 2023 года, стал лучшим за квартал. Однако аномальные отгрузки в марте 2022 года, связанные с политическими событиями, оказали влияние на итоговый результат".

Компания также сообщила, что отгрузки брендов собственного производства снизились на 14,2%, до 2,675 млн дал, но по сравнению с первым кварталом 2021 года они выросли на 4,1%. Наибольшая позитивная динамика отмечена среди брендов из премиальной части портфеля, включая водки Beluga (на 12%), Orthodox (в 1,85 раза) и "Белая Сова" (на 12%), виски Fox & Dogs (в 1,5 раза), джин Green Baboon (почти в 2,7 раза), а также ром Devil's Island (почти в 2,9 раза).

Отгрузки партнерских брендов в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 22,5%, до 845 тыс. дал, по сравнению с 2021 годом - почти в 1,8 раза. "Драйверами стали марки ромов Barcelo и Plantation, коньяк "Ной", винный портфель, а также новинки, представленные в прошлом году", - уточняется в пресс-релизе.

Как подчеркивает компания, "продолжающийся рост относительно 2021 года свидетельствует об уверенной динамике продаж группы".

"Белуга" также сообщила, что экспортные отгрузки в январе-марте упали на 82,6%. "Работа по этому направлению осложнена внешними факторами, что привело к сокращению объемов или разрыву сотрудничества с рядом стран. Без учета экспортных продаж сокращение объема общих отгрузок составляет 4,9%", - говорился в пресс-релизе.

Согласно сообщению, торговая сеть "ВинЛаб" в первом квартале увеличила объем продаж на 33,6%. "Высокий показатель обеспечивается гармоничным ростом как трафика, так и среднего чека, первый показатель вырос на 27,3%, второй – на 4,9%. Количество торговых точек за квартал возросло на 76, до 1 426 магазинов", - говорится в пресс-релизе.

В рамках развития электронной коммерции объем продаж по системе click & collect вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля электронной коммерции в сети составляет 7,3% против 5,8% в прошлом году. Более 169 тыс. электронных заказов выдаются в магазинах "ВинЛаб" ежемесячно.

"Результаты первого квартала являются ожидаемыми. Отгрузки продукции осуществляются штатно, о чем свидетельствует уверенный рост относительно стабильного позапрошлого года. Компания продолжит укреплять лидерские позиции согласно стратегии развития", - подчеркивается в пресс-релизе.

"Белуга групп" – один из крупнейших в России производителей алкоголя. В 2022 году компания увеличила отгрузки на 6,8%, до 16,8 млн дал. Из этого объема 13,9 млн дал пришлось на собственные бренды, показавшие рост на 5,4% к предыдущему году, и 2,9 млн дал – на партнерские (рост на 13,8%).

Выручка за 2022 год составила 97,32 млрд рублей, что на 29,9% больше, чем в 2021 году. EBITDA за год увеличилась в 1,7 раза – до 17,36 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 17,8% против 14% по итогам 2021 года. Чистая прибыль выросла в 2,2 раза, до 8,44 млрд рублей.