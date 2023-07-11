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Удовлетворен иск владельца Афипского НПЗ к бывшему собственнику завода на 3 млрд рублей

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы во вторник полностью удовлетворил иск основного собственника Афипского НПЗ - ООО "Ойл Технолоджис" (Москва) о взыскании 3,1 млрд рублей с бывшего владельца предприятия - ООО "Нефтегазиндустрия" (Краснодар). Об этом сообщается на сайте суда.

Подробности дела пока не опубликованы.

Столичный арбитраж в октябре 2022 года удовлетворил иск ООО "Афипский НПЗ" о взыскании с "Нефтегазиндустрии" задолженности в размере 16,6 млрд рублей. В частности, суд обязал ответчика выплатить в пользу "Афипского НПЗ" 14,2 млрд рублей основного долга, а также 2,4 млрд рублей процентов.

"Нефтегазиндустрия" купила Афипский НПЗ у структур Олега Дерипаски в 2010 году и путем модернизации увеличила мощность первичной переработки нефти с 2,6 млн до 6 млн тонн. В 2017 году, после того, как "Нефтегазиндустрия" продала долю в Афипском НПЗ независимой международной трейдинговой группе Kersi Treiding Ltd, в управление предприятием вступила ГК "Новый поток" Дмитрия Мазурова.

В конце 2018 года Афипский НПЗ начал испытывать трудности с обеспечением нефтью, поставки были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком, крупнейшим кредитором ГК "Новый поток". В мае 2019 года НПЗ был полностью продан ООО "Ойл Технолоджис".

Проектная мощность Афипского НПЗ составляет 6,2 млн тонн в год. На заводе сейчас проводится масштабная модернизация, в результате которой мощность первичной переработки нефти должна повыситься с 6 млн до 9 млн тонн в год. В рамках программы будут введены установки гидрокрекинга, гидроочистки дизельного топлива, замедленного коксования и первичной переработки нефти, а также новые очистные сооружения.

Основным собственником завода через ООО "Афипский НПЗ" является "Ойл Технолоджис", подконтрольное бизнесмену Саит-Саламу Гуцериеву.

Афипский НПЗ Арбитражный суд Москвы Ойл Технолоджис Саит-Салам Гуцериев Дмитрий Мазуров Нефтегазиндустрия
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