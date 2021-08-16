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Суд прекратил дело о банкротстве Афипского НПЗ в связи с уплатой долга

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU -Арбитражный суд Краснодарского края прекратил производство по делу о банкротстве ООО "Афипский НПЗ" (Краснодарский край, входит в ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева), сообщается в картотеке арбитражных дел.

Производство прекратили 12 августа, поскольку завод погасил долги перед кредитором - компанией "Новый поток" (Москва, принадлежит находящемуся под арестом бизнесмену Дмитрию Мазурову).

Как говорится в материалах суда, "Новый поток" в конце 2019 года обратился в суд с исковым заявлением к Афипскому НПЗ о взыскании заранее оцененных убытков в размере 243,8 млн рублей. Первая инстанция в удовлетворении иска отказала, но апелляционный суд в июле 2020 года отменил это решение и постановил взыскать долг.

В ноябре 2020 года "Новый поток" подал в суд заявление о признании Афипского НПЗ банкротом, так как решение суда не было исполнено в течение трех месяцев.

В декабре 2020 года представители завода обратились в Арбитражный суд города Москвы с просьбой предоставить отсрочку по выплате долга на 12 месяцев. НПЗ мотивировал это тем, что предприятие было включено в список системообразующих, а значит на него распространялось действие моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников.

По решению суда Афипскому НПЗ была предоставлена отсрочка по выплате долга сроком на 6 месяцев - с 1 декабря 2020 года по 1 июня 2021 года включительно.

Таким образом, то заявление "Нового потока" было оставлено без рассмотрения, так как права требования у кредитора наступили только после 1 июня 2021 года.

В начале июля 2021 года "Новый поток" снова подал заявление о признании НПЗ банкротом, судебное разбирательство было назначено на 22 сентября. Вместе с тем, в суд поступило ходатайство от "Нового потока" об отказе от исковых требований, мотивированное тем, что 11 августа Афипский НПЗ полностью погасил долг, и теперь неисполненных обязательств не имеется.

Суд на заседании 12 августа принял отказ компании от требований и прекратил производство по делу.

Как сообщалось, в конце 2018 года Афипский НПЗ начал испытывать трудности с обеспечением нефтью, поставки были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком - крупнейшим кредитором бывшей управляющей компании завода ГК "Новый поток". В результате в мае 2019 года Афипский НПЗ был полностью продан ООО "Ойл Технолоджис" (входит в "Сафмар" Гуцериева).

Мощность Афипского НПЗ составляет 6 млн тонн в год. Завод в настоящее время реализует масштабную программу модернизации, в рамках которой будут введены установки гидрокрекинга, гидроочистки дизельного топлива, замедленного коксования и первичной переработки нефти.

Мазуров в июле 2019 года стал фигурантом уголовного дела о хищении кредитных средств и с тех пор находится под стражей. В июле 2021 года его дело поступило в Симоновский суд Москвы. В июне 2020 года Мазуров был признан банкротом.

Новый поток Сафмар Афипский НПЗ Краснодарский край

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