Дмитрий Мазуров не смог оспорить более 125 млрд рублей долга перед Сбербанком

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа отказал владельцу "Нового потока" Дмитрию Мазурову в отмене решения судов нижестоящих инстанций, которые признали законным требование Сбербанка России о включении 125,3 млрд рублей долга в реестр кредиторов бизнесмена, следует из материалов картотеки суда.

17 ноября 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил определение Арбитражного суда Москвы, который 29 июля включил в реестр кредиторов Мазурова требование Сбербанка России на эту же сумму.

Сбербанк России 3 февраля 2020 года предъявил другие требования к Мазурову на сумму 28,1 млрд рублей, а ООО "СБК" - на 28,5 млрд рублей. 8 июня Арбитражный суд Москвы включил требования Сбербанка и его "дочки" в его реестр кредиторов. Кассационный суд в январе 2021 года оставил решение в силе.

Апелляционный суд 17 ноября 2020 года подтвердил и определение суда первой инстанции, который 10 июня включил в реестр должника требования ООО "БалтСетьСтрой" (Санкт-Петербург) в размере 5,3 млрд рублей долга и 4 млрд рублей неустойки.

До этого, 3 июня, суд включил в реестр должника требования Московского кредитного банка (МКБ) в размере 4,7 млн рублей, 20 июля - требование МКБ в размере 4,6 млрд рублей, 22 июля - 3,4 млрд рублей долга Абсолют банку.

Арбитражный суд Москвы 20 января 2021 года признал обоснованным требование ВТБ к Мазурову на сумму 3,2 млрд рублей. Суд тогда включил в его реестр кредиторов 2,6 млрд рублей долга банку и 569,4 млн рублей неустойки. При этом суд отказал Абсолют банку в признании требования к Мазурову в размере 3,4 млрд рублей как обеспеченного залогом.

Девятый арбитражный апелляционный суд 16 июня 2020 года признал обоснованным заявление Persit Services Inc. о банкротстве бизнесмена и ввел процедуру реализации имущества. Суд включил в его реестр кредиторов долг перед заявителем в размере 2 млрд 83,8 млн рублей. Финансовым управляющим бизнесмена был утвержден Алексей Харланов.

В августе 2020 года Арбитражный суд Московского округа оставил решение о банкротстве в силе.

Верховный суд России 24 декабря 2020 года отказал Мазурову в отмене решения о его банкротстве. Бизнесмен просил отменить определение Арбитражного суда Москвы, который 22 января 2020 года ввел процедуру реструктуризации его долгов.

Persit Services Inc. (Маршалловы острова) просила тогда суд ввести процедуру реализации имущества, но получила отказ.

На заседании в январе 2020 года представитель иностранной компании заявила, что Кунцевский суд Москвы в ноябре 2018 года удовлетворил иск Persit Services Inc. к Мазурову о взыскании задолженности по договору поручительства на сумму почти $32 млн. В нее входила цена векселя в размере $30 млн и проценты. Позднее вышестоящие инстанции оставили решение в силе.

Заявление о банкротстве Мазурова компания подала 16 августа 2019 года.

18 октября 2019 года суд принял к производству заявление ВТБ о банкротстве Мазурова в качестве вступления в дело о банкротстве. Размер задолженности бизнесмена перед банком не указывался.

Арбитражный суд Москвы 16 декабря 2020 года продлил срок реализации имущества Мазурова на шесть месяцев и назначил отчет Харланова о ходе процедуры банкротства бизнесмена на 15 июня 2021 года.

Мазуров был задержан 13 июля 2019 года в "Шереметьево" по прилете из-за рубежа и доставлен в Следственный департамент МВД. 15 июля он был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере и с тех пор находится в СИЗО. Дело на него завели 12 июля 2019 года по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа. Позже такое же заявление в правоохранительные органы подал "Антипинский НПЗ".

Единственным нефтезаводом, находившимся под управлением "Нового потока" Мазурова, был "Марийский НПЗ" в Марий Эл мощностью 1,6 млн тонн. Арбитражный суд Марий Эл 21 июля по заявлению МКБ признал ООО "Марийский НПЗ" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. В реестр кредиторов были включены требования МКБ на сумму 140,975 млн рублей.

Раньше группе также принадлежал "Антипинский НПЗ" в Тюменской области мощностью 9 млн тонн, но в мае 2019 года его забрал за долги Сбербанк.

Позже стало известно, что ООО "Сокар Энергоресурс" - СП Сбербанка и группы инвесторов - приобрело 80% акций "Антипинского НПЗ" у кипрской Vikay Industrial Limited. Также "Новый поток" управлял "Афипским НПЗ", который в начале мая 2019 года был куплен ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева. В производстве Арбитражного суда Тюменской области находится дело о банкротстве "Антипинского НПЗ", неоспариваемые требования кредиторов были оценены в 346 млрд рублей. В отношении НПЗ 3 сентября 2019 года была введена процедура наблюдения, 30 декабря 2019 года завод признан банкротом.