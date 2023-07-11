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Мишустин заявил, что годовая инфляция в России не превышает 3,5%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в России в годовом выражении не превышает 3,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

"Инфляция остается умеренной. С января по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений. В годовом выражении не превышает 3,5%. Это, кстати, один из самых сегодня низких показателей в мире", - заявил Мишустин.

Ранее сообщалось, что с начала года к 3 июля потребительские цены в России выросли на 2,9%. Из недельных данных конца июня и начала июля этого и прошлого годов следовало, что годовая инфляция в РФ на 3 июля осталась на уровне 26 июня и составила 3,2%, если ее высчитывать из недельной динамики, и выросла до 3,4% (с 3,2% на 26 июня), если высчитывать из среднесуточных данных за весь июль 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

Михаил Мишустин
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