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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

В ЦБ предупредили, что годовая инфляция в РФ превысит отметку 4% в III квартале

В ЦБ предупредили, что годовая инфляция в РФ превысит отметку 4% в III квартале
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в годовом выражении превысит таргет Центробанка в наступающем квартале, прогнозирует регулятор.

"Ответ короткий: это произойдет уже в третьем квартале", - сказал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов на пресс-конференции в Новосибирске, отвечая на вопрос о том, когда годовая инфляция преодолеет отметку 4%.

Из последних опубликованных данных Росстата - за 26 дней июня - следует, что годовая инфляция на эту дату составила 3,2% (3,00% на 19 июня).

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по инфляции в 2023 году составляет 5,8%.

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