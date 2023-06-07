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Решетников не увидел существенных рисков превышения прогноза по инфляции в 2023 г. в 5,3%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Восстановление потребительского спроса в РФ сопровождается ростом предложения как через внутреннее производство, так и через импорт, поэтому существенных рисков превышения текущего прогноза по инфляции в 2023 году в 5,3% нет, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников в среду в Сочи.

"Статистика свидетельствует о позитивных тенденциях (в экономике - ИФ). Рост ВВП России в апреле составил 3,3% в годовом выражении, в том числе с учетом эффекта низкой базы. Экономика продолжает перестраиваться, восстанавливаются экспортоориентированные отрасли, продолжается рост в отраслях, ориентированных на внутренний рынок. Сохраняется инвестиционная активность, растут зарплаты и восстанавливается спрос", - описал он текущую ситуацию в экономике.

"При этом рост потребительского спроса сопровождается ростом предложения – как внутреннего производства, так и импорта. Поэтому в данный момент существенных рисков, что инфляция выйдет за наш прогноз, не видим", - ответил министр на вопрос, может ли рост спроса привести к значительному ускорению инфляции в РФ.

Министр также сообщил, что "все эти тренды учтем в рамках прогноза социально-экономического развития в сентябре 2023 года".

Минэкономразвития Максим Решетников
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