УК "Первая" подала иск к Euroclear на 185 млрд рублей

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - УК "Первая" подала иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear Bank на 184,8 млрд рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

На день подачи иска эта сумма составляет около $2 млрд по курсу ЦБ РФ. Суть претензий пока не раскрыта.

В качестве третьих лиц указаны Райффайзенбанк, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и АО "Специализированный депозитарий "Инфинитум".

"Интерфакс" направил запрос в УК "Первая".

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу Московской биржи) фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.

УК "Первая" (в прошлом "Сбер управление активами") работает на рынке с 1996 года. Совокупный объем активов под управлением на 30 сентября 2022 года составлял 1,44 трлн рублей.