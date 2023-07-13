Региональная инвесткомпания подала иск к Euroclear вслед за УК "Первая"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - ООО "Управляющая компания "Энергия-Инвест" подало иск в Арбитражный суд Иркутской области к Euroclear Bank на 143,9 млн рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Суть претензий пока не раскрывается. В качестве третьих лиц указаны ЗАО "Первый специализированный депозитарий", Atonline Limited и ООО "Атон".

"Энергия-Инвест" – одна из старейших региональных инвесткомпаний, ведет историю от одноименного ЧИФа, созданного еще в 1993 году. Является членом НАУФОР. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной бенефициар компании – Владимир Наумов.

Это второй иск, поданный участниками российского финрынка к Euroclear на этой неделе. Ранее в Арбитражный суд Москвы обратилась УК "Первая", требования которой к Euroclear Bank гораздо больше – 184,8 млрд рублей, или около $2 млрд по текущему курсу. В пресс-службе компании поясняли, что иск подан с целью защитить права и интересы клиентов, чьи активы заморожены.

Претензии к крупнейшему европейскому депозитарию есть не только у профучастников: так, в конце июня иск к Euroclear на $28 тыс. подала индивидуальный предприниматель Элида Хасанова (в нем третьими лицами выступают "РСХБ Управление активами" и НРД).

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.