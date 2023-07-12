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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт газа на 7,5%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Азербайджан в январе-июне 2023 года увеличил экспорт газа на 7,5% - до 12 млрд кубометров, сообщил в соцсетях министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

По его данным, за полугодие в Европу было экспортировано 5,7 млрд кубометров азербайджанского газа (48% всех поставок). Поставки газа в Турцию составили 5 млрд кубометров (41% всего экспорта), в Грузию - 1,3 млрд кубометров (11%). При этом по газопроводу TANAP в Турцию в отчетный период транспортировано 2,8 млрд кубометров газа.

Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в январе-июне 2023 года, по оперативным данным, составила 15,2 млн тонн. За отчетный период страна экспортировала на мировые рынки 12,7 млн тонн нефти с конденсатом.

Как сообщалось ранее, в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу выросли на 39%, до 11,4 млрд кубометров. Экспорт газа из Азербайджана в 2023 году планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из них в Европу - порядка 12 млрд кубометров.

В настоящее время покупателями азербайджанского газа в Европе являются Италия, Греция, Болгария и Румыния.

В 2022 году объем добычи нефти с газоконденсатом в Азербайджане составил 32 667,7 тысячи тонн (снижение на 5,5%), экспорт из страны - 26,3 млн тонн (снижение на 6,5%). Правительство Азербайджана прогнозирует добычу нефти в стране в 2023 году на уровне 31 222,3 тысячи тонн.

Азербайджан Пярвиз Шахбазов Турция Европа Минэнерго
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