Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Азербайджан планирует начать поставки газа в Венгрию и Словакию в конце 2023 года

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Азербайджан планирует в конце 2023 года начать поставки газа в Венгрию и Словакию, заявил журналистам в Софии президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сегодня азербайджанский газ экспортируется в Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию, Италию, а с этого года и в Румынию. К концу этого года при условии наличия всех необходимых интерконнекторов мы планируем начать поставки газа в Венгрию и Словакию", - сказал он.

По его словам, Азербайджан продолжает переговоры с Албанией о строительстве местной газораспределительной системы, а также со Словакией как участником "Кольца солидарности".

"Мы увеличим географию поставок нашего газа с шести до, как минимум, десяти стран. Мы планируем расширять наше присутствие на европейском газовом рынке", - заявил Алиев.

Он напомнил, что в 2021 году Азербайджан поставил в Европу 8 млрд кубометров газа. В 2023 году поставлена цель увеличить этот показатель до 12 млрд кубометров, а к 2027 году - до 20 млрд кубометров

"В целом наш экспорт газа (ЕС, Турция, Грузия - ИФ) в этом году планируем на уровне 24,5 млрд кубометров. Объемы производства и экспорта газа будут расти, потому что мы будем увеличивать добычу на существующих газовых месторождениях. В ближайшие годы мы также ожидаем начало добычи газа на новых месторождениях", - сказал президент.

В Софии прошла церемония подписания меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии (Булгартрансгаз), Румынии (Трансгаз), Венгрии (FGSZ), Словакии (Eustream), а также SOCAR в рамках инициативы "Кольцо солидарности" (STRING).

Азербайджан Ильхам Алиев Венгрия Словакия Болгария Кольцо солидарности
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские "Зеленые карты" с 1 июня перестают действовать в Евросоюзе

Российские "Зеленые карты" с 1 июня перестают действовать в Евросоюзе

Турция с мая вводит пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы в размере 130%

Турция с мая вводит пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы в размере 130%

Глава МИД Швеции объявил о высылке пяти российских дипломатов из страны

Одна из сторон конфликта в Судане захватила лабораторию с возбудителями кори и холеры

Одна из сторон конфликта в Судане захватила лабораторию с возбудителями кори и холеры

В Генпрокуратуре отметили учащение отказов в экстрадиции обвиняемых из стран Европы

Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах 2024 года

Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах 2024 года

Китайский марсоход мог выйти из строя из-за пыли на солнечных батареях

Китайский марсоход мог выйти из строя из-за пыли на солнечных батареях

Что случилось этой ночью: вторник, 25 апреля

Армия Судана и СБР подтвердили согласие на 72-часовое прекращение огня

Стороны конфликта в Судане согласились на 72-часовое прекращение огня, сообщил Блинкен

Стороны конфликта в Судане согласились на 72-часовое прекращение огня, сообщил Блинкен
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });