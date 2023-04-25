Азербайджан планирует начать поставки газа в Венгрию и Словакию в конце 2023 года

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Азербайджан планирует в конце 2023 года начать поставки газа в Венгрию и Словакию, заявил журналистам в Софии президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сегодня азербайджанский газ экспортируется в Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию, Италию, а с этого года и в Румынию. К концу этого года при условии наличия всех необходимых интерконнекторов мы планируем начать поставки газа в Венгрию и Словакию", - сказал он.

По его словам, Азербайджан продолжает переговоры с Албанией о строительстве местной газораспределительной системы, а также со Словакией как участником "Кольца солидарности".

"Мы увеличим географию поставок нашего газа с шести до, как минимум, десяти стран. Мы планируем расширять наше присутствие на европейском газовом рынке", - заявил Алиев.

Он напомнил, что в 2021 году Азербайджан поставил в Европу 8 млрд кубометров газа. В 2023 году поставлена цель увеличить этот показатель до 12 млрд кубометров, а к 2027 году - до 20 млрд кубометров

"В целом наш экспорт газа (ЕС, Турция, Грузия - ИФ) в этом году планируем на уровне 24,5 млрд кубометров. Объемы производства и экспорта газа будут расти, потому что мы будем увеличивать добычу на существующих газовых месторождениях. В ближайшие годы мы также ожидаем начало добычи газа на новых месторождениях", - сказал президент.

В Софии прошла церемония подписания меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии (Булгартрансгаз), Румынии (Трансгаз), Венгрии (FGSZ), Словакии (Eustream), а также SOCAR в рамках инициативы "Кольцо солидарности" (STRING).