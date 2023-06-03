В свете начала поставок из Азербайджана Венгрия заверила, что не отказывается от газа из РФ

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Венгрия не намерена отказываться от российских энергоносителей, но ведет переговоры и с другими их производителями с целью диверсификации, сообщил "Интерфаксу" министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Мы не собираемся заменять российские поставки - ни по нефти, ни по газу. Россия была для нас надежным партнером: и "Газпром", и производители нефти. (. . .) Другой вопрос - диверсификация. Но, с нашей точки зрения, это не означает, что мы хотим заменить один источник другим. Диверсификация для нас означает, что мы ищем и другие источники, но не с целью замены российских ресурсов", - сказал Сийярто.

Он отметил Азербайджан и Турцию как основных поставщиков, которые могут поставлять в Венгрию дополнительные объемы газа и с которыми Венгрия ведет переговоры.